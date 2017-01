¿Tu orina huele mal?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La orina por sí misma no tiene un olor a flores, pero tampoco debería oler muy mal.



Antes de asustarte por el mal olor, debes saber que las causas más comunes de una orina olorosa no son peligrosas y pueden arreglarse fácilmente. Por otra parte, hay otras que podrían ser preocupantes. ¡Toma nota!



Estás deshidratada:



Cuando tu cuerpo está deshidratado, la orina tendrá un olor muy fuerte y un color muy amarillento y oscuro. Ésta es la forma de tu cuerpo de decirte que, por favor, tomes más agua.



Comiste algo raro:



Puedes ser parte del 40% de la población que puede oler la “orina de espárrago” y, el culpable es, por supuesto, el espárrago. Pero no es el único, otros alimentos como el ajo, la cebolla, el curry, el salmón, el alcohol y hasta el café, pueden cambiar el olor de tu orina.



Tienes una infección urinaria:



La razón médica comúnmente relacionada con la orina olorosa es una infección urinaria. De hecho, la orina que tiene un olor fuerte a amoniaco o una fragancia muy dulce usualmente es la primera señal de una infección. Y la bacteria es la culpable, pues será la misma en causar ardor al orinar.



Diabetes:



Una de las formas en que la diabetes se manifiesta es en el baño, y no tanto por el olor, sino por la frecuencia. Además de que irás muy seguido al baño, tu pipí tendrá un olor frutal gracias al azúcar extra.



Infección vaginal:



Las infecciones vaginales vienen con un olor a hongos, gracias a un desequilibrio bacterial. Y aunque la infección está en la vagina, dado que está cerca de la uretra, la orina puede adquirir el mismo olor.



Tienes un desorden genético:



Algunos desórdenes genéticos están asociados con el olor de la orina. Si ésta huele mal, ácida o a pescado, podrías tener algo llamado trimetilaminuria, la cual desprende un mal olor corporal sin importar qué tan higiénica seas.



Desafortunadamente es más común en mujeres y los síntomas pueden empeorar durante la adolescencia.



Estás ovulando:



Las mismas hormonas que gestan al bebé (estrógeno y progesterona) también son las mismas que trabajan durante tu ciclo menstrual, aunque en niveles menores.



Eso quiere decir que, durante la ovulación ,podrías estar más al tanto del olor de tu pipi. Y aunque estas hormonas no van a cambiar el olor mismo, sí mejoran tu habilidad de distinguirlo mejor.



Estás embarazada:



Los cambios hormonales que hacen posible el embarazo también te obligan a ir al baño cada 5 minutos, y toda esa pipí puede venir con un armo nuevo.



Podrías tener un ITS (infección de transmisión sexual): Si no fueran de por sí bastante desastrosas, las ITS podrían cambiar el olor de tu orina.



La clamidia es el culpable más común, seguido por cricomoniasis y parásitos.