Detenidas en el aeropuerto por no parecerse a su foto

(Tomada de la Red)

En un aeropuerto de Corea del Sur, tres mujeres chinas fueron detenidas por no parecerse a las foto de sus pasaporte después de que se sometieron a cirugías plásticas que las dejaron con el rostro inflmado.Las mujeres prácticamente irreconocibles, tenían vendas alrrededor de la cara y fueron detenidas por oficiales de inmigración, quienes no les creyeron cuando trataron de probar su identidad por medio de su pasaporte.A pesar de tener listos sus documentos, las mujeres no podían comprobar que eran las mismas personas que aparecián en las fotos, ya que el tratamiento estético las había dejado bastante distintas.La imagen compartida en las redes sociales se ha vuelto viral, llegando a obtener más de 70 mil “likes”. Con información de INFORME.21.COM