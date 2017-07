Lo que debes saber sobre la cirugía plástica

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hoy en día son muchas las famosas y celebridades que recurren a la cirugía plástica sin negarlo. Pero antes de que tomes una decisión apresurada, es importante que estés bien informada.



No es algo que necesitas



Sólo recuerda: no es una necesidad. Hay mujeres que llegan con el doctor y directamente preguntan: "¿Qué necesito?". Y la verdad es que no hay necesidad de cambiar nada, a menos que el cambio vaya a mejorar tu salud.



Siempre hay riesgos



Cirugías plásticas como la liposucción o aumento de senos son operaciones normales que siempre conllevarán un riesgo. La mayoría creemos que sólo porque son las más solicitadas, son completamente seguras, pero no. Todo tipo de cirugía tiene su riesgo, sin importar qué tan invasiva sea (o no).



No hay baratas



No existe una cirugía plástica barata. Y si las hay, no deberías aprovechar el descuento, pues podría costarte la vida. No, no es broma. En este caso sí aplica el dicho de: "Lo barato te sale caro." Y estamos hablando de tu vida.



El verdadero costo: tiempo



La parte más importante de una cirugía y su éxito no es la cirugía misma, sino la recuperación. Es importante conocer el tiempo de recuperación, porque en ocasiones es demasiado largo, sin mencionar que, durante todo el proceso, requerirás medicamento y herramientas, tales como gasas y jeringas.



El cambio está dentro de ti



Recuerda, el cirujano lidia solamente con los aspectos físicos de tu apariencia, pero tu baja autoestima y problemas de imagen son algo que solo tú puedes solucionar.



Pero debes saber que no estás sola, 1 de cada 2 personas quiere cambiar la forma en que se ve… y ahora en día los niños desde 13 años están considerando hacerse cirugía plástica o usar bótox para sentirse mejor consigo mismos.



Los resultados no siempre son inmediatos



Tu cuerpo necesitará tiempo para recuperarse después del procedimiento. Éste no es un proceso que puede apresurarse, así que deberás ser paciente y escuchar a los expertos sobre el tiempo de recuperación y los próximos (y tal vez lejanos) resultados.



No es nada de qué avergonzarse



Si crees que la gente te va a juzgar, recuerda que tu felicidad es más importante que su opinión. Nadie puede decirte qué hacer o qué no con respecto a tu cuerpo.



Es tu decisión



Sin embargo, hacerse cirugía plástica es una gran decisión que no deberías tomar a la ligera. No por los demás, sino por ti, tu salud y tu cuerpo.