Marcapasos de un hombre lo ha implicado en un crimen

(Tomada de la Red)

En un giro de la historia que parecería inspirado por una novela criminal, un hombre en Middletown Ohio ha sido arrestado por cargos por incendio provocado después de que la policía confirmara que su coartada no coincidía con los datos que daba su marcapasos.



De acuerdo con ABA Journal, el sospechoso de 59 años, Ross Compton, le dijo a la policía que cuando su residencia comenzó a incendiarse comenzó a buscar sus pertenencias más importantes y después rompió la ventana de su recámara para escapar.



¿El problema? El marcapasos de Compton – un dispositivo médico que se implanta que ayuda a controlar ritmos cardiacos anormales – contenía data del tiempo en cuestión que mostraba que no había realizado la actividad física como la situación habría requerido.



Los investigadores lograron obtener una orden de cateo para el marcapasos e hicieron que un cardiólogo revisará la información. El doctor indicó que es muy poco probable que Compton no tenía la capacidad física para moverse tan rápida y hábilmente como él declaró.



Compton, quien enfrenta cargo por incendio provocado agravado y fraude de seguro, dijo a las noticias de WLWT que las acusaciones eran completamente absurdas. Además de la evidencia encontrada por la medicina, la policía también encontró gasolina en sus zapatos y ropa.