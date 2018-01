La ciencia comprobó que hay quienes sólo deberían vivir de noche

(Tomada de la Red)

¿Te ha pasado que por más que quieres despertar temprano no lo logras? Quizá es porque eres una persona nocturna, que puede desempeñarse mucho mejor mientras los demás duermen.Si pensabas que sólo eran tus ideas, pues te tenemos una noticia: un estudio determinó que existen personas que permanecen casi todo el día con un nivel muy bajo de energía (aletargados), excepto en la tarde-noche, y otros que pueden permanecer activos todo el día, sin importar que no duerman nada o muy poco.¿Cómo lo comprobaron?En una investigación, publicada en Personality and Individual Differences, examinaron a 130 personas, las cuales tuvieron que mantenerse despiertas durante 24 horas con el objetivo de comprar su nivel de energía durante ese tiempo, indica Muy Interesante El resultado fue que comprobaron que los aletargados sólo funcionan durante la tarde-noche, mientras que quienes tienen más energía durante todo el día tienen una creciente de productividad al mediodía.Lo que ocurre con los aletargados es que su ritmo circadiano no está sincronizado con el ciclo natural de luz y oscuridad.Sin embargo, esto llega a producir ciertas molestias entre la población de aletargados, pues mientras el resto está trabajando normal, ellos van adquiriendo energía poco a poco. Lo que deben de hacer es un doble esfuerzo para tratar de ajustar su reloj biológico, intentando dormir cuando oscurece y despertar con la luz del sol.