Conoce a la chica de 17 años que es identica a Jennifer Lawrence

(Tomada de la Red)

Alexia Maier, de 17 años, es identica a la famosa actriz Jennifer Lawrence hecho por el cual siempre es detenida por personas que la confunden con la estrella, incluso asegura que la gente le ha pedido autógrafos.Alexia, quien vive en Ponte Vedra, Florida, solía pensar que la gente estaba bromeando cuando le comentaban sobre el parecido que tenía con la famosa actriz hasta que comenzó a recibir docenas de comentarios de desconocidos que la admiraban cuando salía a pasear."Creo que uno de los momentos más inesperados y de mis favoritos fue cuando una mujer se acercó a mi muy emocionada diciendo Jennifer, soy tu mayor fan rápidamente le comenté, ¡No soy Jennifer! A lo que ella respondió ¿estás segura?' Nunca olvidaré su reacción”Alexia se desenvuleve como una modelo por lo cual recibió mucha atención en los primeros años de su carrera debido a sus similitudes con Jennifer Lawrence.A pesar de su extraña semejanza con J-Law, Alexia no es fan de la actriz. Ella comentó: 'Sé que esta no es la respuesta que la gente espera de mí, pero no soy fan. "Aun así, puedo reconocer que Jennifer definitivamente ha impactado mi vida de una manera muy extraña".Con información de DAILYVIRALPOST.COM