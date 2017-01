Concursante de tv española se queda sin 100 mil euros

(Tomada de la Red)

"¿Qué oscarizada actriz debe su nombre artístico a su tendencia a tirarse pedos?".Esta fue la pregunta con la que Jesús se jugaba el ansiado premio de 100.000 euros en la ronda final del programa de televisión '¡Ahora Caigo!', del canal de televisión Antena 3, retomado por el Portal RT. El cronómetro echó a andar mientras el concursante no lograba pronunciar correctamente el apellido de la protagonista de 'Sister Act'.Sin embargo, cuando solo quedaba un segundo, Jesús consiguió gritar el nombre de Whoopi Goldberg.Todo el plató comenzó a aplaudir e incluso el presentador mostraba su alegría.¡El concursante acababa de conseguir el bote! Pero, de repente, Valls dudó de si la respuesta había entrado a tiempo y pidió el "ojo del halcón" para comprobar el resultado.Y para sorpresa de todo el plató, la respuesta del presentador fue: "¡Atención! ¡Atención! ¡Qué fuerte, macho! Porque está en tiempo pero, como habéis oído, has dicho Whoopi Woldberg (en lugar de Goldberg) con lo cual la respuesta es incorrecta. ¡Oooohhhhh!", sentenciaba Valls.Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar, y los usuarios de la red social acusaron al programa de "tongo".