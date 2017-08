Consejos para cuidar tu vista

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Tener buena visión mejora la calidad de vida de toda mujer y hay ciertos aspectos que te ayudan a gozar de una salud visual óptima.



En México, las enfermedades visuales afectan a cerca del 50% de la población, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría (AMFECCO), y menos de la mitad se atiende adecuadamente.



Por ello, además de visitar una vez al año como mínimo al especialista de la salud visual, Lentesplus.com, la primera óptica online de Latinoamérica, enlistó los siguientes consejos para que toda mujer pueda cuidar su vista:



Ten una buena alimentación



Consumir alimentos ricos en Vitaminas en A y C y magnesio son necesarios para mantener una buena visión. Una dieta con un consumo generoso de frutas y vegetales brindará los nutrientes necesarios, así como la ingesta de pescados altos en ácidos grasos omega-3, como el salmón y el atún.



También, el consumo de almendras retrasa las afecciones oculares y la lima aporta para la protección del cristalino evitar la formación de cataratas.



Usa lentes para protegerte del sol



Además de complementar tu look, los lentes de sol son un accesorio indispensable para el cuidado de su vista, ya que, al estar expuestas a los rayos del sol, necesitamos una protección mayor para contrarrestar los efectos negativos que éste ocasiona a nuestros ojos.



Protege tus ojos en tu lugar de trabajo



Si es muy común que pases más de 8 horas al frente de una pantalla, es importante que revises la luz del lugar donde trabajas, pues también influye en tu vista, así como la posición y el brillo de la pantalla.



El brillo nunca debe estar por debajo del 70%, la computadora no debe estar ubicada por debajo de la altura de los ojos, de tal forma que debas bajar la cabeza para observarla y se debe mirar una distancia mínima de 60 cm.



Usa correctamente lentes de contacto o de armazón



Si por alguna condición especial, el especialista de la salud visual ha determinado que debas usar lentes de contacto o de armazón, sigue adecuadamente las indicaciones en cuanto al uso y cuidado.



Lentes de contacto:



Se debe respetar el tiempo de uso establecido, éste no se debe exceder ni intentar alargar; además, la higiene es indispensable para el uso exitoso de los lentes de contacto.



Lentes de armazón:



Una buena montura y los lentes bien graduados, dependiendo del padecimiento, es determinante para un uso exitoso. Así mismo, el acompañar el uso de gotas o soluciones humectantes o lubricantes para los ojos es muy importante.



Realiza pausas activas y descansa los ojos



Por lo menos cada hora se deben realizar pausas activas para relajar y descansar los ojos. Parpadear de manera adecuada (seguido y cerrando completamente los ojos), permitirá que los ojos que se mantengan humectados de manera natural.