Beneficios de la stevia para la salud

(Tomada de la Red)

La estevia (Stevia rebaudiana) es una planta nativa de Paraguay que se utiliza como sustituto del azúcar.Aunque no fue hasta el siglo XIX cuando los científicos comenzaron a investigar más detalladamente la estevia, los indígenas de Paraguay ya empleaban esta planta en el siglo XVI para endulzar bebidas y medicinas.Actualmente se cultiva en Brasil y Paraguay y China es el principal exportador de productos de estevia.Este edulcorante es aún más dulce que el propio azúcar: el extracto de stevia puede llegar a ser hasta 300 veces más dulce que el azúcar de mesa.Además no tiene calorías. Sin embargo, esto no significa que el mero hecho de cambiar azúcar por stevia nos haga perder peso de forma milagrosa. La estevia es simplemente una alternativa al azúcar.La estevia y otros edulcorantes artificiales aprobados para su consumo no parecen presentar ningún riesgo para la salud cuando se usan con moderación.Su cultivo es interesante porque requiere muy poca cantidad de tierra para ser cultivada, permitiendo a los agricultores diversificar sus cultivos.Como la estevia es increíblemente dulce, por lo general requiere apenas una quinta parte de la tierra y mucha menos agua para proporcionar la misma cantidad de dulzura que otros edulcorantes que podemos encontrar en el mercado, indica Muy Interesante ¿Por qué es tan dulce? Debido a que la planta cuenta con ocho glucósidos: esteviósido, rebaudiosido A, C, D, E y F, esteviolbiosido y dulcosida A.El esteviósido es el extracto más abundante de todos, pues algunas hojas de ciertos cultivos de stevia contienen hasta un 18% de esteviósido.El extracto de estevia tiene cero calorías, como hemos comentado.Los edulcorantes de mesa basados en Stevia pueden tener cero o calorías mínimas por porción, dependiendo de los otros ingredientes alimenticios con los que se haya combinado.Como curiosidad, Estados Unidos prohibió este edulcorante natural en la década de 1990 salvo que estuviera etiquetado como un suplemento dietético; sin embargo, desde 2008 ya han sido aceptados diversos extractos de glucósido al haber sido aceptados como complemento seguro como aditivo alimentario.En la Unión Europa, la estevia está disponible para su consumo desde el 2 de diciembre de 2011.No se han documentado contraindicaciones, advertencias o reacciones adversas importantes.En algunos países, los extractos crudos de stevia o las hojas enteras de plantas de stevia se venden a menudo como suplementos dietéticos, pero es importante recalcar que sóoo el extracto de hoja de estevia de alta pureza ha sido evaluado y aprobado para su consumo como ingrediente en alimentos y bebidas en todo el mundo.A continuación, echamos un vistazo a los posibles beneficios para la salud de la stevia.DiabetesUn estudio publicado en Science Direct demostró que los edulcorantes de stevia no aportaban calorías o carbohidratos a la dieta y no afectaban a los niveles de glucosa en sangre o a la respuesta a la insulina, lo que permite a las personas con diabetes consuman una mayor variedad de alimentos.Además, un documento sobre los edulcorantes nutritivos y no nutritivos de la Academy of Nutrition and Dietetics examinó cinco ensayos aleatorios controlados acerca de los efectos de la stevia en comparación con los placebos en los resultados metabólicos, concluyendo que su efecto era mínimo sobre los niveles de glucosa en sangre, niveles de insulina, hipertensión y peso corporal.Control de pesoLas causas del sobrepeso y la obesidad son multifactoriales, esto es, que se deben a una gran abanico de posibilidades, entre ellas, la inactividad física, el sedentarismo prolongado y una mayor ingesta de alimentos ricos en grasa y azúcares añadidos.La medicina ha demostrado que la ingesta de azúcares añadidos aporta un promedio de un 16% del total de calorías en la dieta y se ha relacionado con el aumento de peso y efectos adversos sobre el control glucémico.MetabolismoLos glucósidos de esteviol pasan a través del tracto gastrointestinal superior completamente intactos.Una vez que llegan al colon, las bacterias intestinales los convierten en esteviol y este este es entonces metabolizado por el hígado antes de ser excretado en la orina.Diversos estudios han demostrado que no se produce acumulación de estevia (o cualquier subproducto de estevia) en el cuerpo durante el metabolismo.Cáncer de páncreasLa estevia tiene muchos esteroles (una sustancia química como el colesterol pero de origen vegetal) y compuestos antioxidantes como el kaempferol, la quercetina, el ácido clorogénico, el ácido cafeico, la isoquercitrina o el isosteviol.Los estudios, como el publicado en la revista American Journal of Epidemiology (Flavonols and Pancreatic Cancer Risk: The Multiethnic Cohort Study) han descubierto que el kaempferol puede reducir el riesgo de cáncer pancreático en un 23%.Presión arterialCiertos glucósidos del extracto de stevia dilatan los vasos sanguíneos, aumentan la excreción de sodio y la producción de orina.En dosis más altas, la stevia podría potencialmente ayudar a bajar la presión arterial. La ingesta de estevia puede normalizar, por tanto, la presión sanguínea y regular los latidos del corazón.Para los niñosLa Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Food and Drug Administration (FDA) han determinado que el extracto de estevia de alta pureza es seguro para el consumo de toda la población, incluidos los niños, cuando se consumen dentro de los niveles recomendados.Los alimentos y bebidas que contienen estevia pueden desempeñar un papel importante en la disminución de calorías en la dieta de los más pequeños.Actualmente existen miles de productos que contienen estevia de origen natural en el mercado, que permiten a los niños a consumir alimentos y bebidas con sabor dulce pero sin calorías añadidas.AlergiasEn 2010, el Comité Europeo de Seguridad Alimentaria (EFSA) revisó la literatura disponible acerca de la estevia con objeto de determinar si había alguna causa de preocupación con respecto al potencial de reacción alérgica hacia la planta de estevia.Las conclusiones del trabajo exponían que "los glucósidos de esteviol no son reactivos y no se metabolizan a compuestos reactivos, por lo tanto, es poco probable que los glucosidos de esteviol bajo evaluación causen por sí mismos reacciones alérgicas cuando se consumen en los alimentos"Apta para todosLas agencias reguladoras de la salud de todo el mundo han aprobado los extractos de hojas de estevia de alta pureza como consumo completamente seguro.Esto incluye poblaciones especiales como mujeres embarazadas y lactantes, niños y personas con alergias o diabetes.