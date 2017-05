Observan a ciervo masticando restos humanos

(Tomada de la Red)

Investigadores observando filmaciones en el Centro de Investigación Forense de Texas se sorprendieron al ver una cara desconocida sobre un cuerpo humano en descomposición.



El Centro de Investigación Antropológica Forense (FARF) de la Universidad Estado de Texas es lo que conocemos coloquialmente como una granja de cuerpo; una gran área interior y exterior donde los científicos pueden estudiar los efectos de varios factores en la descomposición de los cuerpo humanos.



Las investigaciones llevadas a cabo en el FARF y en otros centro similares nos ayudan a entender que sucede después de la muerte y ayuda a las autoridades en la investigación de crímenes.



Los investigadores del FARF están acostumbrados a ver cosas extrañas y desagradables. Trampas de cámaras colocadas cerca de los cuerpo a lo largo del paisaje les permite ver como se acercan animales carroñeros como zorros y aves. Pero hasta que vieron éste video de enero de 2015, nadie del lugar – o de cualquier otro – había visto a un ciervo come humanos.



Se sabe que los ungulados como los ciervos, ovejas e incluso jirafas se llegan a roer los huesos en lo salvaje de vez en cuando; la teoría es que están en busca de algunos nutrientes que no han podido conseguir en otra parte. Sin embargo, los huesos humanos son algo completamente diferente.



Esto no se trató de sólo un ciervo extraño teniendo un día raro. Las cámaras fotográficas capturaron un ciervo (posiblemente el mismo ciervo, posiblemente no) en dos ocasiones distintas del mes que sosteniendo un hueso humano de la costilla en su boca "como un cigarro," según escriben los investigadores. El cuerpo había permanecido en ese lugar durante seis meses.



Los hallazgos tienen implicaciones que van más allá de meramente confundirnos. Si masticar restos humanos es algo que los ciervos hacen, incluso ocasionalmente, es un factor que la aplicación de la ley forense tendrá que considerar en futuras investigaciones.