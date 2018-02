Se somete a cirugía para recuperar su rostro

(GH)

De nacimiento vivió sin la mitad de su rostro, ahora tras una cirugía recupera su rostro."¡Soy la más feliz del mundo!"; Eso fue lo primero que dijo Ivanka Danisova de 30 años, al revelar su rostro completo en su cuenta de Instagram.Ella nació con un defecto congénito conocido como síndrome de Goldenhar, lo que provocó que parte de los huesos de su cráneo no se desarrollaran en su totalidad.La operación duró 13 horas, y fue llevado a cabo por el doctor Russell Reid.Los especialistas le han dado huesos craneofaciales por primera vez en su vida.Ivanka empezó una campaña llamada 'Rainbow for Ivanka' en Instagram para otros pacientes con Goldenhar no se sientan solos y puedan publicar libremente fotos de sus casos en redes sociales.