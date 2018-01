Dona cabello a niños con cáncer y la castigan en la escuela

(Tomada de la Red)

Niamh Baldwin es una adolescente de 14 años de edad que se afeitó la cabeza para donar su cabello a niños con cáncer, pero rompió las reglas de su colegio, el Mounts Bat Academy de Cornualles (Reino Unido), por lo que la castigaron.Pese a que Niamh donó su cabello a la causa de Little Princess Trust, que fabrica pelucas a niños que perdieron el cabello en el tratamiento contra el cáncer, la escuela no contempló su intención.Cuando la joven Niamh regresó de vacaciones de Navidad, la aislaron en un aula por infringir las normas y le ordenaron llevar un pañuelo.La madre de la joven, Anneka Baldwin, reclamó que hicieron sentir “mal a su hija” con el breve castigo y la imposición del pañuelo.Asimismo la mujer destaca que su hija es una excelente estudiante y se dijo orgullosa de ella, indica El Mañana Agrega la madre que no cambiará como es su hija, aunque está indignada la joven por la discriminación.La directora del colegio, Sara Davey, indicó "todos los estudiantes saben que esta es la política de la escuela” y que la joven violó las reglas, por lo que requiere un castigo, informa Daily Mail.