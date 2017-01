¿Dónde hay más posibilidad de que te caiga un rayo?

(Tomada de la Red)

Operativo entre 1997 y 2015, el satélite de la misión Tropical Rainfall Measuring (TRMM) ha medido exhaustivamente la actividad eléctrica y las precipitaciones que han caído en el planeta a lo largo y ancho de su franja central, la que abarca desde los 38 grados de latitud norte (a la altura de Murcia) hasta los 38 grados de latitud sur (cerca de Melbourne, en Australia).



Por encima y por debajo de esas líneas imaginarias, las tormentas eléctricas son menos frecuentes.



Y con estos datos, la meteoróloga Rachel Albrecht, de la Universidad de Sao Paulo, y sus colaboradores han llegado a la conclusión de que si quieres evitar que te fulmine un rayo, aparte de quedarte en casa, sobre todo no viajes nunca al lago venezolano de Maracaibo.



Allí, en un determinado kilómetro cuadrado de su superficie, el satélite TRMM registró una media de 233 descargas eléctricas procedentes de tormentas cada año.



Este lugar ocupa el primer lugar de una lista de 500 "puntos calientes" confeccionada por el equipo de científicos, que han publicado sus conclusiones en la revista Bulletin of the American Meteorology Society.



Las cifras pueden parecernos algo escasas –ni siquiera un rayo diario–, pero en realidad debemos tener en cuenta que solo registran las limitadas mediciones del satélite TRMM, el cual cubre cada zona acotada aproximadamente diez minutos por día. O sea, que las áreas más castigadas pueden recibir decenas de miles de rayos anualmente.



En cuanto a los patrones generales detectados por la misión, la actividad eléctrica de las tormentas tropicales tiene lugar más a menudo en tierra firme que en el mar, y más en verano que en invierno, lo que confirma los modelos meteorológicos. Los expertos además han constatado que otros "puntos calientes" están situados también en grandes lagos, y que África central concentra 283 de esas 500 zonas de riesgo.