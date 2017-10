3 hábitos cotidianos de las personas seguras de sí mismas

(Tomada de la Red)

Las personas seguras de sí mismas se aceptan por lo que son y no necesitan decir que son así, sino que se evidencia con sus actitudes y expresiones. Cuando se está más cerca del amor propio, de lo que acontece en nuestro interior y se acepta lo que sentimos y nos sucede, hay más confianza en uno mismo.1. Hablan con certezaLas personas que son seguras de sí mismas pronuncian las palabras con certeza y sin dudar. Evitan decir «pienso» o «creo» y hablan con convicción de lo que están expresando. El pensamiento que transmiten es claro y se comprende.2. Se enfocan en pequeñas victoriasEn lugar de enfocarse en objetivos a largo plazo, ellos encuentran maneras de sentirse exitosos todos los días. Cualquier pequeña actividad que hagan en el día y con la que se hayan sentido satisfechos ya es un éxito.Este hábito hace que cada día aumente su confianza y el afán de enfrentar futuros retos.3. No buscan atenciónQuienes sienten mucha seguridad saben que es mucho más gratificante ser uno mismo y no buscar la aprobación de los demás. No anhelan la validación de otras personas o alabanzas, el autoestima que necesitan lo consiguen de ellos mismosPara generar más confianza en nosotros mismos simplemente hay que estar más atento a lo nos sucede, a nuestras necesidades y sentimientos. Dando la bienvenida a cada acontecimiento y ver cada acción como una oportunidad de crecimiento.