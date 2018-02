Star Wars: The Last Jedi pronto estará en cómics

(Tomada de la Red)

En el marco de su plan para adaptar las nuevas entregas de Star Wars, Marvel anunció que está trabajando en una miniserie en cómic basada en Star Wars: The Last Jedi.Según informa Newsarama el co-escritor de Rogue One: A Star Wars Story, Gary Whitta, está trabajando con los artistas Michael Walsh y Mike Spicer en la adaptación del Episodio VIII.Esta nueva versión de la película de Rian Johnson se sumará a la novelización escrita por Jason Fry. En la novela se incluirán escenas inéditas como el funeral de Han Solo, por lo que es probable que el cómic también cuente con material nuevo.Con información de MOUSE.LATERCERA.COM