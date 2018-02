Su novia lo cargó para que no se mojara por una sencilla razón

(Tomada de la Red)

Desde hace unos días circula por redes sociales una serie de imágenes donde se puede ver a una chica que carga a su novio mientras atraviesa un charco.El nuevo “princeso” como lo han bautizado en redes sociales, hizo que su novia (de quien no sabemos el nombre), lo cargara para cruzar una calle, con la intención de no mojarse, fue justo en ese momento que un transeúnte tomo las fotos.Las opiniones en las redes empezaron a dividir a las redes. Entre comentarios burlescos hacía el joven hubo varios comentarios positivos, personas que opinaban que la chica era una gran persona por ofrecerse a salvar a su novio de los temibles charcos, y que seguramente alguna razón había para hacerlo.Finalmente después de muchos comentarios se supo la verdad pues la chica que aparece en la imagen defendió a su pareja.La estudiante explicó que cargo al pesado sujeto porque tenía una entrevista de trabajo y así evitó que se mojara.“Lo acompañé a una entrevista, no podía llegar sucio, así que lo ayudé”, aclaró.¿Qué opines de su reacción? Bueno, si eso no es amor, seguramente es otra cosa.Más detalles AQUÍ