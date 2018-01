¿Sabías que los infartos muestran síntomas desde un mes antes?

(Tomada de la Red)

Cuando alguien está hablando de ataques cardiacos, de inmediato los relacionamos a situaciones impactantes o altamente emocionales que los provocan de un momento a otro.Sin embargo, no siempre es así, hay veces que ya se tienen antecedentes de enfermedades en el corazón y lo síntomas se empiezan a presentar, pero pueden confundirse con algún otro padecimiento, por ello es que el afectado no se da cuenta, indica Muy Interesante El cuerpo es capaz de avisar o mostrar síntomas desde un mes antes de que ocurra el ataque cardiaco, pues no siempre son palpitaciones, dolor en el pecho o en la mano izquierda, así lo comprobaron investigadores del Instituto del Corazón del Cedars-Sinal en Los Ángeles, Estados Unidos.Síntomas que aparecen un mes antes- Dolor en el pecho o abdominal- Dificultad para respirar- Palpitaciones- Disminución repentina de la presión arterial- Desmayos- Náuseas- VómitoA pesar de que algunas de estas señales podían ser por algún otro padecimiento, lo mejor es estar alerta y visitar a un médico para que valore la situación real en la que se encuentra la persona.Es importante estar alertas pues alrededor del 54% de muertes en México son por problemas cardiacos.