Alimentos que ayudan a correr más tiempo sin cansarse

El cansancio es el principal enemigo al momento de afrontar una carrera. A su vez, es también una de las primeras incógnitas que cruza por la mente de quienes planean participar en un desafío con un alto grado de exigencia, como por ejemplo una maratón.Al momento de iniciar un tramo de competencia o entrenamiento, la incertidumbre sobre el límite de resistencia física que se podrá sostener durante el trayecto genera dudas, especialmente en aquellos que no tienen mucha experiencia.Sin embargo, para los expertos, con solo implementar simples hábitos alimentarios es posible mejorar la performance, haciendo mucho más placentera la actividad, indica Informe21 En concreto, existen algunos alimentos que sirven como aliados en la previa para incrementar la resistencia y postergar el agotamiento durante más tiempo.Es conveniente comer balanceado durante todo el proceso de entrenamiento: hidratos de carbono, proteínas y vegetales. Ahora bien, hay productos como las verduras verdes o el maíz que inflaman y no se digieren fácilmente.Eso haría que estemos irritados del estómago e ir al baño con más frecuencia, aseguran los deportistas de alto nivel.La principal recomendación es consumir carbohidratos. Pasa que al ingerirlos, estos son degradados a pequeñas unidades de azúcares que entran al torrente sanguíneo.La glucosa que no se usa inmediatamente es almacenada en el hígado y en los músculos esqueléticos en forma de glucógeno. Y las reservas de azúcar son esenciales, debido a que el cuerpo depende de la glucosa para producir energía.En línea con ello, los expertos remarcan que por lo general la dieta rica en carbohidratos se realiza 48 horas antes de la carrera.Es lo que se recomienda antes de las competencias, por que da más energía y es el primer nutriente que se gasta. Y que los hidratos se encuentran en cereales como arroz, fideos, pastas y pan.Otra buena opción para los deportistas es el pollo o el zapallo y es importante tratar de evitar las fibras y las verduras crudas y verdes de nuevo por su dificultad a la hora de la digestión y entre las frutas hay que evitar los cítricos por su acidez y favorecer aquellas de fácil digestión como la banana el durazno y la pera.¿Qué pasa durante el día de la carrera?En la misma línea y para los momentos previos a la práctica, desde la Universidad Estatal de Iowa también aconsejan una comida densa en carbohidratos, como pan de salvado y queso crema o fruta y yogur. La última ingesta que debe ser entre dos y cuatro horas antes de correr.En cuanto a las personas que están empezando una actividad los expertos recomiendan que consuman golosinas livianas, barras de dulce de leche, turrones o "gomitas" para mantener la energía arriba luego de ejercitar por aproximadamente una hora si estamos realizando una hora y cuarenta minutos de ejercicio.Finalmente todos coinciden en que es vital la hidratación antes durante y después del ejercicio y en el caso del Running lo ideal es consumir proteínas luego de ejercitar para que los músculos reparen el desgaste producido durante la actividad con estos nutrientes.