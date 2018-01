¿Quieres ahorrar agua mientras te das un regaderazo?

(Tomada de la Red)

¿Sabías que los mexicanos tardamos en promedio diez minutos en ducharnos?Según la Organización Mundial de la Salud deberíamos tomar baños de cinco minutos para no desperdiciar tanta agua.Por ello, alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 9 crearon una regadera que indica el tiempo que las personas llevan en la ducha. ¡Asombroso!Checa cómo funciona. Si el sistema cambia de verde a azul, significa que te has tardado ya cinco minutos, pero si cambia a rojo ¡quiere decir que ya estuviste bajo la regadera más de diez minutos!Y si de plano te pasas de quince minutos, toda la iluminación se apaga y ya no sale agua caliente, indica Muy Interesante Otras ventajas de esta regadera de acrílico es que gasta menos energía para calentar el agua y que puede ser instalada en cualquier casa, ya que se adapta a las tomas de agua tradicionales y la puede instalar cualquier persona que sepa lo básico de electricidad.