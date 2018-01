El olor de tu pareja ayuda a disminuir el estrés

(Tomada de la Red)

Un estudio de la Universidad de Columbia ha descubierto que el aroma de nuestra pareja o de un ser conocido y afín a nosotros puede ayudar a reducir los niveles de estrés.Según las investigaciones realizadas en el proyecto, las mujeres se sienten más tranquilas tras estar expuestas al olor de su pareja masculina y por contra, sus niveles de cortisol (la hormona del estrés) aumentan al estar ante el olor de un extraño, indica Muy Interesante Las pruebas se han realizado con un total de 96 parejas de sexo opuesto. A los hombres se les entregó una camiseta nueva para que las impregnaran con su aroma natural durante 24 horas, sin “contaminarlas” con otros olores como colonias, cremas, tabaco o comida.Estas prendas fueron posteriormente congeladas para su preservación. Las mujeres, por otra parte, fueron las encargadas de olerlas y diferenciarlas, puesto que su capacidad olfativa está más desarrollada que la de los varones.Marlise Hofer, autora principal del estudio y psicóloga, asegura que "muchas personas usan la camisa de su compañero o duermen en el lado de su pareja cuando esta no está. Pero, pueden no darse cuenta por qué se involucran en estos comportamientos. Nuestros hallazgos sugieren que el aroma de un compañero solo, incluso sin su presencia física, puede ser una herramienta poderosa para ayudar a reducir el estrés".El aroma de nuestra pareja, aunque no esté físicamente, relaja y disminuye los niveles de estrés.Las voluntarias del experimento fueron asignadas al azar para oler estas prendas.Las camisetas podían ser totalmente nuevas, usadas por su pareja o por otro de los sujetos que se sometieron a la prueba.Sin saber cuál se les había dado a cada una, pasaron por tres pruebas diferentes: una entrevista simulada, un examen matemático y una muestra de saliva para medir sus niveles de cortisol.Por último, se sometieron a un test de preguntas sobre su nivel de estrés en cada una de estas actividades.Descubrieron que las mujeres que habían olido la camisa de su compañero se sentían menos estresadas, tanto antes como después de la prueba de esfuerzo.Aquellos que olieron la camisa de su pareja y también identificaron correctamente el olor también tenían niveles más bajos de cortisol, lo que sugiere que los beneficios de reducir el estrés del aroma de la pareja son más fuertes cuando las mujeres saben lo que están oliendo.Por el contrario, las mujeres que habían olido el aroma de un desconocido presentaban niveles más altos de esta hormona a lo largo de la prueba de medición de estrés.Las mujeres presentan niveles más elevados de estrés cuando perciben el aroma de un extraño.Un fenómeno relacionado con la evoluciónLos autores del proyecto especulan que los factores evolutivos podrían influir en por qué el olor de un desconocido afecta nuestros niveles de cortisol."Desde una edad temprana, los humanos temen a los extraños, especialmente a los hombres desconocidos, por lo que es posible que un aroma masculino poco familiar desencadene la respuesta de ‘lucha o huida’ que conduce a un aumento del cortisol", explica Hofer. Añade, además, que "esto podría suceder sin que seamos plenamente conscientes de ello".Frances Chen, otra de las autoras principales del estudio y profesora de la Universidad de Columbia, ha asegurado que los hallazgos podrían tener implicaciones prácticas para ayudar a las personas a lidiar con situaciones estresantes cuando están lejos de sus seres queridos.Según ella, "con la globalización, la gente viaja cada vez más por el trabajo y se muda a nuevas ciudades. Nuestra investigación sugiere que algo tan simple como llevar una prenda de vestir que usó su ser querido podría ayudar a reducir los niveles de estrés cuando está lejos de su hogar".