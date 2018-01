Los parques naturales más bonitos del mundo

(Tomada de la Red)

Frondosos bosques, imponentes montañas, rincones mágicos... recorremos los parques naturales más hermosos del planeta. ¿Preparado para el viaje?Los parques nacionales representan una magnífica colección de tipos y experiencias de paisajes de alto contraste. En ellos puedes pasear por bosques mágicos, montañas espectaculares, glaciares, lagos o volcanes de increíble belleza, en un emocionante encuentro por los mejores entornos naturales del mundo. Son reservas naturales que habría que visitar al menos una vez en la vida.El primer parque nacional del mundo se estableció en Estados Unidos, en Yellowstone. No pretendía ser una nueva idea radical de una nación joven pero fue la 'mejor idea de América' a pesar de ser una solución práctica para un argumento territorial, indica Muy Interesante Se suponía que se convertiría en un parque estatal, pero la tierra de Yellowstone estaba en tres territorios y ninguno de ellos aún era un estado. De ahí que el Congreso de los Estados Unidos decidiera convertirlo en un parque federal".El Parque Nacional de Yellowstone se convirtió en el primer parque nacional del mundo el 1 de marzo de 1872 (posteriormente se crearía en EE. UU. el Servicio de Parques Nacionales el 25 de agosto de 1916 junto con el establecimiento de muchos otros parques naturales).El Servicio de Parques Nacionales, que ya ha pasado su 100º aniversario, se ocupa de 409 parques repartidos en más de 84 millones de acres en los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios de EE. UU.Estas áreas incluyen parques nacionales, monumentos, campos de batalla, parques militares e históricos, sitios históricos, ríos pintorescos, costas, áreas recreativas, senderos e incluso la Casa Blanca, indica Muy Interesante Como curiosidad, el Día Europeo de los Parques Nacionales se celebra cada año el 24 de mayo, en conmemoración de la declaración del primer parque nacional europeo en Suecia el 24 de mayo de 1909, que tiene como objeto recordar el papel clave de los parques en la conservación de la naturaleza y las oportunidades que nos ofrecen para el bienestar social.Parque Nacional de YosemiteAunque el Parque Nacional Yosemite, ubicado en el centro de California, es muy conocido por sus enormes cascadas, grandes acantilados de granito y bosques de Secuoyas gigantes, se trata de un parque que no pasa desapercibido. Una de las mejores épocas para visitarlo es en otoño. El follaje en esta estación se acerca a su punto máximo a finales de octubre y continúa hasta noviembre: arces, cornejos, álamos y robles decoran el paisaje.También encontraremos bisontes, linces, lobos grises, cabras montesas y osos negros.Localización: En las montañas de Sierra Nevada de California, Estados Unidos.Superficie: 3.027 km2.Parque nacional de las SecuoyasPodemos encontrarlo junto al parque nacional Cañón de los Reyes, en las montañas de Sierra Nevada del sur de California. Allí encontraremos las secuoyas más majestuosas, que se alzan tanto como si de edificios de más de 25 plantas se trataran Con 80 metros contando desde el suelo y resistiendo tormentas, talas e incendios, estas secuoyas gigantes conforman un paisaje único. El famoso General Sherman, el ser vivo más grande del planeta, corona esta colección natural con sus 84 metros de alto y 1,9 millones de kilogramos.Localización: California, Estados UnidosSuperficie: 1.635 km2.Parque nacional y reserva DenaliExtendiéndose a lo largo de casi 25.000 kilómetros cuadrados en el interior de Alaska, el Parque Nacional y Reserva de Denali es el destino perfecto para montañeros, mochileros y, por supuesto, observadores de árboles/hojas. El otoño alcanza su punto máximo a finales de agosto y principios de septiembre. Donde podremos ver una buena muestra de árboles de hoja caduca, incluidos álamos y sauces, además de arbustos y plantas con flores que conforman un paisaje increíblemente colorido en esta área protegida. El parque también alberga varias especies de animales silvestres como osos grises, alces o lobos.Localización: Alaska, Estados Unidos.Superficie: 24.585 kilómetros cuadrados.Parque nacional BanffEs el parque nacional más antiguo de Canadá. Con sus glaciares, campos de hielo y sus bosques de coníferas, este parque nacional tiene un encanto especial. Con el reflejo de las montañas adornando los lagos Moraine, Louise y Minnewanka, la sensación de libertad y felicidad por contemplar esta belleza con tus propios ojos, harán que no olvides nunca este alto en el camino.El parque pertenece al conjunto natural Parques de las Montañas Rocosas Canadienses, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.Localización: Montañas rocosas, CanadáSuperficie: 6.641 kilómetros cuadradosParque Nacional IguazúFamoso por albergar las impresionantes cataratas de Iguazú (una de las 7 maravillas naturales del mundo), las cataratas, incluida la espectacular Garganta del Diablo, alcanzan los 70 metros de altura en forma de media luna con sus más de 250 saltos de agua. Aparte de sus aguas, también podremos observar jaguares, tucanes o coatís.Localización: Selva subtropical en Misiones, ArgentinaSuperficie: 759 kilómetros cuadradosParque Nacional de ShenandoahEste parque de Virginia (EE. U.U.) alberga una gran variedad de árboles de hoja caduca, incluidos arces, abedules, robles, álamos y encinas. Si lo que quieres ver es el esplendor de las hojas de otoño (con múltiples tonalidades en rojos, naranjas y amarillos), el mejor momento es a mediados de octubre. Es recomendable recorrer todo el parque a través del Skyline Drive. Es un parque muy concurrido, pues alrededor de 2 millones de personas atraviesan este sinuoso escenario cada año.Localización: Virginia, Estados UnidosSuperficie: 806 kilómetros cuadradosParque Nacional Mu Ko SimilanEl parque nacional de las islas de Similan se encuentra en Tailandia del Sur. La temperatura media durante todo el año es de 27 °C pero, a pesar de ello, las autoridades cierran siempre el parque del 16 de mayo hasta el 14 de noviembre debido a las tremendas tormentas de la estación monzónica, que pueden poner en peligro a sus múltiples turistas. Lo conforman 11 islas y está considerado uno de los parques naturales más bellos del mundo, con sus espectaculares playas de arena blanca, aguas cristalinas y mágicos arrecifes de coral. El esnórquel o el buceo se encuentran entre las actividades preferidas por los visitantes.Localización: TailandiaSuperficie: 140 kilómetros cuadrados.Parque Nacional de los lagos de PlitviceEntre preciosos abetos, hayas y pinos, también encontramos hasta 16 fabulosos lagos conectados por cascadas y manantiales por doquier. Si viajamos hasta esta reserva natural en Croacia, no deberíamos perdernos la ruta de un barco eléctrico que recorre los 12 lagos superiores con los 4 inferiores, con un final apoteósico: la cascada de 78 metros de altura de Veliki Slap.Localización: CroaciaSuperficie: 296,8 kilómetros cuadrados.Parque nacional de Sierra NevadaEste vasto parque, el más grande de España, se extiende a lo largo de 850 km2 al sur de Granada hasta los preciosos valles de las Alpujarras, con más de 20 picos de más de 3.000 metros. El senderismo o el ciclismo de montaña son algunas de las actividades más habituales junto al esquí, que podemos practicar desde finales de noviembre hasta finales de abril. Con unas montañas espectaculares, cuyos picos pueden sobrepasar los 3.000 metros, Sierra Nevada también es hogar de a cabra montés, el tejón o el gato salvaje.Localización: Granada, EspañaSuperficie: 850 kilómetros cuadrados.Parque nacional de las Grandes Montañas HumeantesEste parque nacional es una división de las montañas Apalaches ubicado en Tennessee. Es, sin duda, el parque nacional más visitado en los Estados Unidos, y por una buena razón. Los colores del otoño llegan en ondas descendentes. Los árboles en las elevaciones más altas de las montañas (1.200 metros o más) comienzan a exhibir follaje naranja, rojo y amarillo a principios o mediados de octubre, mientras que las elevaciones medias y bajas permanecen relativamente verdes hasta finales de octubre y principios de noviembre.El parque presenta, además, una gran variedad de actividades para los visitantes, que incluyen caminatas, recorridos en coche, acampadas, pesca, visitas guiadas y paseos a caballo.Localización: Tennessee, Estados UnidosSuperficie: 2.114 kilómetros cuadradosParque nacional Los GlaciaresEntre sus numerosos glaciares incluyen Perito Moreno, famoso por sus magníficas cascadas de hielo de la pared frontal. En total son 47 los glaciares que alberga este parque situado en los andes australes, en Argentina. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1981.Localización: Andes australes, ArgentinaSuperficie: 7.269 kilómetros cuadradosParque Nacional del TimanfayaComo si viajáramos a Marte, el Parque Nacional del Timanfaya en Lanzarote se presenta con más de 20 volcanes. Esta zona de las islas Canarias nos ofrece un impactante paisaje de lava y cráteres. Entre los volcanes más destacados de este paraje canario se encuentran: las Montañas de Fuego, la Montaña Rajada o la Caldera del Corazoncillo.Localización: Lanzarote, EspañaSuperficie: 51,07 kilómetros cuadradosParque nacional del Monte RainierEl Parque Nacional Monte Rainier, ubicado en el punto más al norte de la Cordillera de las Cascadas en el noroeste de Washington, comienza a estallar con colores otoñales alrededor de agosto y septiembre, al mismo tiempo que otros parques de altura (como el Parque Nacional Denali). Este parque, es además el hogar del Monte Rainier, un estratovolcán masivo que alcanza más de 4.000 metros en su cima, un lugar muy popular para caminar y escalar.Localización: Washington, EE. UU.Superficie: 956,6 kilómetros cuadradosCompartirParque Nacional AmboseliEste parque se encuentra en el sur de Kenia. En él podemos ver todas las variables de la sabana africana con sus llanuras sus marismas, sus áreas rocosas o sus bosques de acacias. Los safaris son muy comunes, ya sea para contemplar las manadas de elefantes, las jirafas o las cebras.Localización: Loitoktok District, Rift Valley, KeniaSuperficie: 392 kilómetros cuadradosParque Nacional Gran Cañón del ColoradoViajamos ahora a Arizona donde se encuentra uno de los monumentos naturales más impresionantes del mundo: el Parque Nacional del Gran Cañón del Colorado. Sus características capas de roca roja revelan millones de años de historia geológica, acompañadas de rápidos a aguas bravas y vistas panorámicas que te dejarán sin palabras.Localización: Arizona, EE. UU.Superficie: 4.926 kilómetros cuadradosParque Nacional EtoshaSe trata de uno de los parques nacionales más grandes del mundo con sus más de 22.000 kilómetros cuadrados de superficie. Se encuentra en Namibia y, en ella, la llanura de Etosha comprende una de las reservas con más biodiversidad de África.Localización: NamibiaSuperficie: 22.270 kilómetros cuadradosParque nacional de Ordesa y Monte PerdidoCerca de la frontera francesa se encuentra el parque nacional más antiguo de España (1918) pero también uno de los menos conocidos. Los 3,355 metros de Monte Perdido se ciernen sobre dramáticos valles glaciares de hasta 3 kilómetros de profundidad. Encontraremos caminatas para todos los niveles, incluidos senderos a lo largo de las repisas naturales de la piedra caliza de apenas un metro de ancho.Localización: Aragón, EspañaSuperficie: 156,1 kilómetros cuadradosParque de AdirondackCubriendo más de 24.000 kilómetros cuadrados en el estado de Nueva York, el Parque de Adirondack es el área protegida más grande en los Estados Unidos contiguos. Contiene 3.000 lagos, muchísimos canales y senderos para caminatas. Debido a su clima frío, los colores del otoño normalmente llegan a su esplendor en las últimas dos semanas de septiembre.Localización: Norte de Nueva York, Estados UnidosSuperficie: 24.281 kilómetros cuadradosParque nacional suizoTiene el honor de ser es el área protegida más grande de Suiza y uno de los primeros parques nacionales de Europa. Fue creado el 1 de agosto de 1914, justo el día de la fiesta nacional de este país.Localización: Zernez, SuizaSuperficie: 170 kilómetros cuadrados