No habrá cargos para hombre que le robó el pozole a su mamá

ALBUQUERQUE, Nuevo México, EU. (AP)

Un hombre de Nuevo México que le robó pozole a su madre no será procesado judicialmente, luego de que un juez determinó que no había suficientes testigos.



La semana pasada, el juez desestimó los cargos contra Jonathan Carlos Ray, acusado en 2015 de robarse el pozole de su madre. El juez determinó que las únicas personas presentes eran Ray y su mamá.



La policía dijo que Ray fue arrestado luego de haber hecho caso omiso a los llamados de su madre de alejarse de su guiso, robárselo y salir corriendo.



Según el prontuario judicial, Ray le había enviado a su madre un mensaje de texto diciéndole que tenía ganas de comer su pozole. La mujer le respondió que no.



Según la denuncia, la madre halló poco después que la entrada de su casa había sido violentada y que había desaparecido la olla con el pozole.



El pozole es un guiso popular en México y en ciertas partes de Estados Unidos. Es un caldo con especias y carne o pollo hervido.