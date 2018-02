FOTOS: Niño quería un muñeco de una máquina, se mete y se queda atrapado adentro

ORLANDO, Florida(AP)

Cuando un niño de Florida quería un muñeco de peluche, se metió dentro de una máquina expendedora de un restaurante para buscar uno. Y se quedó atrapado dentro de la estructura cubierta de vidrio.Afortunadamente, el bombero fuera de servicio Jeremy House estaba cenando en el restaurante Beef O'Brady's en Titusville, en la costa atlántica de Florida.Cuando lo vio gritó pidiendo a alguien que llamara al 911, y sus colegas de una estación de bomberos cercana se unieron para rescatar al chico llamado Mason."El menor entró, pero obviamente no pudo regresar de la misma manera", dijo el jefe del batallón Gregory Sutton a The Associated Press.Mason se sentó encima de los juguetes de peluche mientras que a los bomberos les tomó sólo 5 minutos sacarlo.Sutton declaró que el chico estaba avergonzado, pero que no estaba asustado. Y la máquina sufrió daños mínimos.