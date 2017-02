¿De qué están hechos estos alimentos?

(Tomada de la Red)

¿De qué está hecho el queso crema?El queso crema fue inventado en Nueva York (EE. UU.) en 1872 y su éxito ha sido tan importante que en el mercado podemos encontrar muchas versiones saborizadas con hierbas, frutas, queso azul e incluso salmón. Está fabricado a base de lácteos fermentados a los que se les añade leche, nata, otros aditivos y sal, así como potenciadores de sabor. Lo cierto es que el queso crema aumenta el colesterol y la hipertensión debido a su alta cantidad de sal. El 80% es grasa.¿De qué están hechas las salchichas?Las salchichas envasadas están hechas a partir de mezclas de distintas carnes, que suelen corresponderse con las zonas menos aprovechables de los animales, esto es, el hocico o estómago del cerdo o de otros animales como la vaca o la gallina. Además de este abanico carnívoro también contienen almidón, jarabe de maíz, sal, colorantes y otros aditivos artificiales. Ciertamente contienen poca carne real ya que es uno de los alimentos más procesados del mundo.¿De qué están hechos los palitos de cangrejo?Estamos más que acostumbrados a aderezar ensaladas o guisos con palitos de cangrejo pero... ¿están hechos realmente de cangrejo? Lo cierto es que no. Los palitos de cangrejo están fabricados a base de surimi, esto es, una mezcla de partes de pescados de carne blanca (abadejo, merluza, caballa...) que se lavan, se mezclan, se desmenuzan, se enfrían, se calientan -repetidas veces- hasta que finalmente se obtiene una pasta gelatinosa de color blanco a la que se añaden conservantes, almidón, sal y otros edulcorantes no naturales. Para terminar este proceso, la pasta blanca resultante es congelada y adornada con colorantes para que el exterior quede de color anaranjado. Todo un proceso más que laborioso.¿De qué está hecho el paté?¿Los patés están hechos de hígado de pato? Falso. El foie gras es el que está fabricado con hígado de pato, oca o ganso a los que se les alimenta de forma “especial” (por no decir desmedida) para hacer que su hígado crezca más de lo normal. En definitiva, los patés que comemos están hechos a base de vísceras de animales como el cerdo, la vaca o el pollo a las que luego se añade especias, leche, harina y algunos conservantes. ¿Te sigue pareciendo el mismo manjar?¿De qué está está hecha la gelatina?La gelatina está hecha casi en su totalidad por colágeno (90%). Colágeno mezclado de tejido de animales (ya sea piel o huesos triturados) que pasa por un baño de ácidos hasta que se obtiene la oseína. Esta sustancia se mantiene posteriormente en cal entre 4 y 10 semanas. Una vez pasado este tiempo, la sustancia resultante se esteriliza, se enfría y se solidifica en forma de polvo al que luego se le añade agua para conformar el producto que estamos acostumbrados a ver.¿De qué está hecho el queso en rebanadas?A pesar de lo que nos imaginamos, el queso en rebanadas es otro de los alimentos más procesados que existen. Se obtienen a partir de lácteos fermentados, con un elevado nivel de sal, aditivos y colorantes para conseguir darle ese característico color amarillento similar al queso. No son, por tanto, nada naturales y están repletos de aditivos. Se utilizan mucho en el mercado de la comida rápida.¿De qué están hechos los helados?Los helados, que tanto nos gustan tanto en verano como en invierno, están hechos a base de cremas, leche, frutas, hielo, yemas y aceites y mucho, mucho azúcar, aditivos y colorantes. ¿Por qué están tan cremosos los helados? Gracias a uno de esos aditivos llamado carragenina, que se extrae de algas marinas y que también llevan los embutidos, los panes o margarinas. Al ser considerado un aditivo natural es ampliamente utilizado como estabilizador, laxante y agente espesante.