5 cosas que la cafeína provoca en tu cuerpo

(Tomada de la Red)

Por lo regular, el café se ve como una fuente de energía, sin él, muchos no podrían comenzar su día. Un hecho más es que tiene un nivel alto de antioxidantes.Pero no a todos les cae de maravilla, pues hay quienes se vuelven dependientes a su principal componente: la cafeína, que como una droga y al igual que una también tiene efectos en el cuerpo.Efectos de la cafeína en el cuerpoMientras más café tomes, más vas a necesitarLa cafeína puede engañar a tu cerebro al unirse a los receptores de adenosina, que pueden bloquear la acumulación de este químico. Eventualmente, este órgano se activará y se sentirá aún más cansado de lo normal si deja de tomar café, por ello necesitará más.Se puede desarrollar dependencia y síntomas de abstinenciaCientíficos clasificaron la cafeína como uno de los psicoactivos más comunes en el mundo, porque es una droga y tiene los mismos efectos que cualquier otra droga, como la dependencia y síndrome de abstinencia.Algunos estudios han demostrado que entre estos síntomas están: dolores de cabeza, fatiga, depresión, irritabilidad, dificultad para concentrarse y hasta resfriado.Beber varias tazas de café sin filtrar al día puede provocar problemas del corazón a largo plazoEl riesgo de adquirir una enfermedad cardiovascular puede incrementar por la manera en que se prepara el café, de acuerdo a un estudio de Italia que se publicó en el Public Library of Science.Éste concluyó que si se toman más de dos tazas de café sin filtrar al día tenía efectos negativos en la salud del corazón, indica Muy Interesante Provoca irritabilidad y cambios de humorBeber un café muy cargado o varias tazas al día provoca que el cuerpo produzca más adrenalina, y cuando esto ocurre, las emociones básicas se encuentran incontrolables, así que es sencillo sentir: irritabilidad, estrés y agresividad.Puede provocar la peor de las ansiedadesSi quien consume cafeína sufre de algún padecimiento mental como ansiedad o desorden obsesivo compulsivo, los síntomas pueden crecer de una forma inimaginable, de acuerdo con estudios.