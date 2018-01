Tortillas de trigo rápidas y fáciles

(Tomada de la Red)

Hoy aprendemos a hacer en casa unas rápidas y fáciles tortillas de trigo, que nos van a dar mucho juego en nuestra cocina, ya que podremos utilizarlas para preparar ricas y variadas recetas con las que literalmente, todos se chuparán los dedos.Típicas de la gastronomía mexicana, las tortillas de trigo son habituales ya en buena parte de la geografía mundial, donde se suelen consumir en forma de tacos, quesadillas, en rollitos, wraps, burritos o fajitas; y las posibilidades a la hora de elegir sabrosos rellenos son prácticamente ilimitadas.La receta que hoy te presento es tan económica, fácil y rápida, que seguro te animarás a hacerlas.Simplemente tres ingredientes de los que tenemos normalmente en casa y tan sólo nos llevarán unos minutos de nuestro tiempo.Si echas un vistazo a los ingredientes de las que venden en el "súper", igual te sorprendes de la cantidad de estabilizantes, conservantes, espesantes, correctores de acidez, etc; por no hablar del cuestionado aceite de palmaVerás que fácil y agradable es trabajar la masa, que además nos puede servir si queremos para hacer unos ricos panes de pita, con sólo dejarla algo más gruesa y así tener muchas más opciones para variar en nuestras recetas ( ya te los hago con detalle en otra ocasión)Ingredientes para 6-7 tortillas de 20 cm. de diámetro:300 grs. de harina de trigo normal ( todo uso )185 ml. de leche50 grs. de mantequillaPreparación:Calienta la leche en un cazo, o en un recipiente 1 minuto a máxima potencia al microondas, retira e incorpora la mantequilla para que se funda. Mezcla y deja templar.Añade a la harina que habremos puesto en un bol amplio y mezcla con una espátula o utensilio de madera hasta que no haya líquido.Sigue amasando con una mano hasta que todo quede bien integrado y se haya desprendido del recipiente.Pasa la masa a la encimera bien limpia, ( verás que no se pega, y si es así, es que le falta un poco de harina ); y amasa haciendo presión desde dentro hacia los bordes, plegando la masa y cambiándola de posición. Repite esta operación durante 2-3 minutos, haz una bola y deja reposar tapada con un trapo 5 minutos.Amasa de nuevo durante un par de minutos más, forma de nuevo la bola y en esta ocasión deja reposar 10 minutos, indica Informe21 Divide la masa en 6 partes y ve dando forma de bolas, pellizcando desde el contorno y haciendo pliegues hacia adentro. Coloca cada bola en la encimera con la parte que hemos cerrado hacia abajo, ahueca la mano encima de la bola y haz movimientos circulares presionando un poco para que se cierre bien.Espolvorea harina por la encimera, ve colocando cada porción con un poco más de harina por encima y estira bien con ayuda de un rodillo o botella limpia.Deja de un grosor bien fino y utiliza si quieres la tapadera de una olla para dar una forma circular perfecta: colocas encima de la masa, haces presión, giras un poco y listo.Con los recortes de la masa haz otra tortita ...Calienta una sartén antiadherente a fuego medio sin nada de aceite o grasa y haz de primeras por un lado hasta que veas que empiezan a salir pompitas ( apenas un minuto ), .. da la vuelta y deja hasta que dore por el otro lado.Se inflarán un poco al ir tomando calor, así que aplasta suavemente, si vez que suben demasiado.