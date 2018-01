Por cada 30 minutos que no duermes, aumentas de peso

(Tomada de la Red)

Perder media hora de sueño sube de peso, desarrolla diabetes tipo 2 y hace más lento el metabolismo, revela una investigación del Weill Cornell Medical College de Doha (Qatar).Muchas personas no duermen lo suficiente durante la semana e intentan compensarlo en el fin de semana, pero la falta de sueño durante la semana podría causar daños a largo plazo en el metabolismo, lo que podría fomentar la diabetes tipo 2”, explica Shahrad Taheri, autor del estudio.La investigación se realizó entre 522 voluntarios, quienes habían sido diagnosticados con diabetes tipo 2. Durante 6 meses los participantes registraron los horarios de sus descansos y se llegó a la conclusión que perder media hora de sueño sube de peso ya que el riesgo de obesidad aumentaba en 17% y la resistencia a la insulina se incrementó 39%.Descansa y pierde pesoRealiza estas actividades con el fin de que duermas profundamente y evites subir de peso.1. Vete a dormir antes de las 11 de la noche. Si puedes, trata de recorrer la hora cada día, así irás acostumbrando a tu cuerpo a descansar antes de lo acostumbrado.2. Si no puedes conciliar el sueño haz una actividad aburrida, lee algo que no sea de tu agrado, seguramente lentamente el sueño irá apareciendo, indica Informe21 3. Evita el consumir café y alcohol 3 horas antes de ir a la cama.4. Una hora antes de dormir realiza 30 minutos de alguna actividad física y báñate. Tu cuerpo se relajará y tendrás un sueño reparador.5. Cena ligero. Se recomienda cenar 2 horas antes de irse a dormir para que el proceso de la digestión se realice adecuadamente y evitar malestares estomacales e insomnio.