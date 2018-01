Después de ganarse la lotería lo buscó la persona que menos esperaba

(Tomada de la Red)

Joni Jimenez llevaba más de 10 años sin trabajo, realizando circo, maroma y teatro pra sacar adelante a sus hijas, algo que ha hecho en solitario desde hace cinco años, cuando su esposa decidió abandonar su hogar.“Hoy, después de no querer saber nada de nosotros durante mucho tiempo, no para de llamarme”, menciono el afortunado ganador tras recibir las multiples llamadas de su ex-mujer al enterarse que había ganado la lotería.“Llevo toda la vida luchando por mis hijas….Necesitábamos esto porque de verdad no teníamos nada”, confesó.Pero ahora todo ha cambiado para el y su pequeña familia después de que Joni Jiménez jugará un décimo del número ganador del primer premio de la Lotería del Niño en España.A primera hora de la tarde no sabía qué iba a hacer con el inesperado premio de lotería. Sus hijas menores Lucía y Yasmina (de 13 y 14 años cada una) lo tenían bastante más claro.“Deseo conocer Roma, comprar unas extensiones y un iPhone», dijo una de sus hijas. Jiménez estaba viendo el sorteo en casa cuando se enteró que era el ganador.“Al principio solo pensaba que tenía los últimos tres números, pero cuando vi que eran los cinco perdí el décimo de lo nervioso que me puse”.Para sus hijas también fue un shock tremendo. “Me despertó mi hermana para contarme que mi padre había ganado la lotería y no lo podia creer” .Esta familia vive en Arangoiti desde hace 8 años y subsiste gracias al dinero que consigue su padre con trabajos puntuales con una furgoneta.Más información en ABC.ES