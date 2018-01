Guillermo del Toro celebra con hamburguesa su Globo de Oro

(Agencias)

El cineasta Guillermo del Toro obtuvo ayer domingo el Globo de Oro a Mejor Dirección por "The Shape of Water", cinta que contaba con siete nominaciones.



Horas más tarde de la ceremonia, el cineasta publicó en Twitter la forma en que continuó su festejo: comprando una hamburguesa.



"Después de los globos - celebración", escribió Del Toro para acompañar la fotografía donde se ve un menú de hamburguesas y un establecimiento.



La publicación cuenta con 7 mil 750 Retweets y más de 49 mil Me Gusta, así como decenas de mensajes felicitándolo por el galardón.



Guillermo del Toro se convirtió en el tercer mexicano en recibir el galardón. Antes que él lo recibieron Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu.