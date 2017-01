Obra de Miguel Ángel, a punto de colapsarse

(Tomada de la Red)

En la estatua del David de Miguel Ángel, una de las obras más emblemáticas del Renacimiento, han sido halladas unas fisuras microscópicas que pueden causar la caída del rey bíblico.Teniendo en cuenta la relativamente reciente ola de sismos en Italia, este escenario es más que probable en el caso de que Florencia, donde se encuentra el David, se vea sacudida por un terremoto de magnitud alta, informa 'The Times'.Según el artículo del diario,retomado por el portal RT , la debilidad de la escultura se halla en los tobillos del David, que son una parte muy vulnerable incluso en el cuerpo humano.Los historiadores del arte instan a proteger la estatua poniendo una base antisísmica debajo de ella, para lo que se requieren 211.000 de dólares, aunque el Gobierno italiano todavía no ha entregado el dinero a los directivos de la Galería de la Academia de Florencia, a pesar de haberlo prometido hace dos años.Pese a que las microrroturas fueron halladas hace más de una década, el problema se ha agudizado recientemente.En sus declaraciones a 'The Times', Alessandro Martelli, un geocientífico que ha estudiado la obra, afirmó: "A la luz de los terremotos en el centro de Italia y del hecho de que no podemos descartar la posibilidad de su extensión hacia el norte, el problema de la protección sísmica del David de Miguel Ángel se ha vuelto sumamente urgente".