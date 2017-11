¿Fuerte resaca? Estos alimentos te ayudarán a sentirte mejor

(Tomada de la Red)

Determinados alimentos que contienen vitaminas, minerales o azúcar son factibles para eliminar el malestar que retunda en tu cabezaEstudios en universidades de Estados Unidos han determinado que el consumo desmedido de alcohol puede tener varias consecuencias cómo: deshidratación, efectos tóxicos en la sangre, alteraciones hormonales y altera las citosinas.Por esta razón es que después de haber bebido empezamos a sentir un fuerte dolor de cabeza, lo cual es conocido como resaca. En el instante que sentimos el malestar buscamos alguna aspira que nos ayude, pero hay un mejor método que te ayudará aliviar tu molestia.Determinados alimentos que contienen vitaminas, minerales o azúcar son factibles para eliminar la resaca que retunda en tu cabeza. Aquí te traemos las ocho opciones que tienes para decir adiós al dolor.Alimentos para la resacaAtún:Es vasodilatadora y ayuda a eliminar las toxinas que causó el alcohol.Huevos :este alimento viene cargado de muchas vitaminas lo cual es esencial para curar la resaca. Tiene B: B2, B6 y B12, donde según estudios han comprobado que ayudan en nuestro proceso de recuperación.Plátano:el plátano es una fuente de potasio que permitirá disminuir la cantidad de potasio en la sangre que fue ocasionada por el alcohol pero al consumir este alimento podremos sentirnos mejor.Sándwich de tocino: la mayoría no tendrá problemas al consumir esto para aliviar el dolor. Esta combinación es perfecta para combatir la resaca porque el pan tiene muchos carbohidratos y el tocino cuenta con proteínas, al juntar los dos obtenemos aminoácidos que nos ofrecerán un gran alivio de una manera deliciosa.Espárragos:En la Universidad Nacional Jeju de Corea realizaron un estudio en donde demostraron que los espárragos tienen aminoácidos y minerales que ayudar a desaparecer la resaca y además protegen los hígados contra las toxinas.Bebidas que eliminan la resacaLeche: La bebida que cura en un instante aquel fuerte dolor que sentimos con tan solo un vaso porque es rica en calcio y puede calmar la gastritis que provoca el alcohol. Otro alimento similar que puede ayudarnos es el yogur natural que cuenta con las mismas características que la leche.Jugo de tomate: esta bebida ayuda a la hidratación y contiene una gran cantidad de azúcar, es decir, que combate la hipoglucemia y no solo eso, sino que también cuenta con un antiinflamatorio lo que ayudará a suprimir cualquier resto de alcohol que quede en nuestro organismo de una manera fácil y hasta deliciosa, indica Informe 21 Jugo de naranja:este néctar es la forma perfecta de hidratarse ya que cuenta con mucha vitamina C y fructosa lo que ayuda al hígado a aliviar y deshacer de todo el alcohol que todavía permanezca en esa zona.