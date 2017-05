Hermoso video de drone en la sabana sudafricana

(Tomada de la Red)

Durante los últimos años, hemos visto como cada vez hay más videos nos muestran hermosos paisajes. Probablemente has pensado que ya has tenido suficiente, que no quieres seguir viendo más paisajes, que ya entendiste que las cámaras pueden volar. Hasta que nos encontramos con estos cuatro minutos de magia, filmado en Sudáfrica.



El video de la sabana africana y todas las criaturas hermosas que viven ahí parece ser una versión real de la película del Rey León.



Filmado por Roth Rind con un drone DHI Mavic Pro, el tour por Sudáfrica te lleva desde altos acantilados en el Parque Nacional Kruger hasta la sabana a través de una de las reservas naturales más grandes del mundo.



Así que incluso si ya te has cansado de todos los videos de drones que existen, este es uno que no te debes perder.