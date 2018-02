El amor representado en las creencias de diferentes culturas del mundo

(Tomada de la Red)

¿San Valentín se acerca y tu sigues soltero? Resulta que existen muchos rituales para conseguir el amor. Aquí podrás descubrir las prácticas que se usan en distintas partes del mundo, y aunque son meras supersticiones, son parte de la cultura y las tradiciones de cientos de personas.En Haití no hay peor suerte que el que pasen una escoba sobre tus pies: se tiene la creencia de que si te barren los pies no podrás enamorarte nunca más.Esto viene de la frase en inglés : being swept off your feet y, aunque la traducción en español no es literal, se refiere a que nunca te enamorarás de alguien que te haga perder la cabeza por amor. Curiosamente en algunas partes de México también se tiene esta creencia.En Suecia, la suerte de los novios es colocada en los zapatos de la novia. Suena extraño, pero la tradición dice que la madre de la novia debe de colocar una moneda de oro en el zapato izquierdo de la novia; en el derecho, el padre pondrá una de plata.Con esto, los futuros esposos tendrán una unión amorosa y un matrimonio exitoso, indica Muy Interesante En las bodas de la India, las novias suelen hacerse tatuajes de henna. Según la tradición, mientras más oscuro sea el color de éste, mejor será su matrimonio.Además se cree que si dura más en las manos de la novia que del novio, ella recibirá mucho amor por parte de sus suegros.En Rusia, si un hombre se siente con ganas de consentir a su amada y comprarle un enorme ramo de flores, debe fijarse en que el número sea impar, ya que regalar flores con números pares está relacionado con los funerales y la muerte, así que podría arruinar el detalle romántico.En Fiyi, no solo es importante ganar la aprobación de tu amada, sino la de su padre. Darle un regalo al futuro suegro es de suma importancia, pero no cualquier regalo.Para que el hombre consiga el permiso de los padres de la novia, debe obsequiarle un diente de ballena.Este regalo sagrado otorga buena suerte a la pareja pero debido a la dificultad que representa conseguirlo, puede llegar a costar cientos o miles de dólares.