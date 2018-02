Los trastornos de sueño más frecuentes en México

(Tomada de la Red)

Como ya lo han demostrado estudios e incluso recomendaciones de médicos, no tener un sueño reparador, dormir poco o no hacerlo afecta gravemente el rendimiento de cada persona en su día a día, en donde incluso se pueden sufrir accidentes.En México, los trastornos de sueño que más afectan a su población son el insomnio, el sueño insuficiente y la apnea hipopnea –en este malestar se sufren de microdespertares que evitan la oxigenación normal de los pulmones, el cerebro y engendra del cuerpo–, dijo Andrés Barrera Medina, especialista de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM en un comunicado de la Universidad.¿Cuáles son las consecuencias?- Insomnio: presentan alteraciones en la memoria verbal, aquella en la que se almacena información numérica.- Apnea: manifiestan problemas con la memoria alternativa, que son los recuerdos d e conocimiento adquirido o personal.- Sueño insuficiente: genera ausentismo, cansancio físico, problemas de concentración y dificultad para realizar tareas con precisión.“El riesgo de sufrir un accidente fatal en los centros laborales es casi del doble en empleados con algún trastorno del sueño”, ANDRÉS BARRERADepresión y ansiedad son padecimientos que también desencadenan los trastornos de sueño. Entre los principales afectados están los que trabajan durante largas horas, por la noche o que no tienen un horario bien definido, indica Muy Interesante La soluciónAunque la solución se ve como algo muy sencillo, realmente resulta difícil, pues el ritmo de vida actual es un gran obstáculo. Lo que se el experto recomienda es:- Tener hábitos de sueño adecuados: acostarse y levantarse a una hora determinada.- Ocupar la cama sólo para dormir, no para estar viendo televisión o el celular.- Evitar acostarse con preocupaciones.- No ver el reloj durante la noche.- Limitar la ingesta de líquidos y bebidas estimulantes antes de dormir.- Tener actividad física durante el día.- Meditar o hacer alguna actividad relajante antes de dormir.