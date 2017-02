5 Actitudes que no se deben permitir entre pareja

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El amor es un sentimiento muy intenso de atracción tanto emocional como sexual, sin embargo debemos tener cuidado en no caer en una codependencia y mantener en todo momento un respeto por la pareja.



Y esa que existen cosas que siempre, por mucha confianza se tengan, deben de evitar; por lo que aquí te dejamos una pequeña lista de esa acciones:



1. El derecho a tu privacidad



Es decir tus contraseñas son tuyas, esa es una información personal. Nadie te puede hacer sentir mal si no le entregas tus passwords.



2. Respeto a tu tiempo libre



Por mucho que te digan que te amen nadie tiene derecho a disponer de tu tiempo o decidir lo que haces con el.



3. Hacerte sentir menos



Eso es una falta de respeto, sin contar que eso puede hacer que tu autoestima baje.



4. Comportarse mal con tus amigos



Puede que tus amigos no sean de su agrado, pero ante todo debe respetar tus amistades.



5. Los celos malos consejeros



Si bien hay mucha gente que le gusta que la celen estos sentimientos pueden salirse de control y volverse controlador de primera, ten mucho cuidado con estas actitudes.