Pesto de espinaca, una salsa rica y saludable

(Tomada de la Red)

Si estás buscando una opción ligera y que todos en tu familia disfruten, hoy te traemos la receta de la salsa pesto de espinaca.Además de comerla con pasta, la puedes usar como aderezo de sándwiches y ensaladas ¡Toma nota!El color verde intenso de esta verdura revela los beneficios que proporciona al organismo. Entre estos, los altos valores de flavonoides –que son anticancerígenos– y carotenos; así como la alta concentración de vitaminas A, C, K y minerales como hierro y magnesio.Necesitarás (para 4 personas):400 gramos de espinacas2 ó 3 dientes de ajoAceite de oliva o vegetalSal y pimientaOpcional: un puñado de nueces o pistachos¿Cómo hacerla?Una de las mayores ventajas de esta salsa es que está lista en poco menos de 10 minutos; y además se emplean muy pocos utensilios, indica Informe21 Así bien, después de lavar muy bien el manojo, trocéalo un poco y llévalo al procesador o a la licuadora.Pela el ajo y súmalo junto con las nueces.Mezcla a velocidad media mientras viertes poco a poco, en un hilo fino o por cucharadas, el aceite. La consistencia variará, según como la prefieras.Rectifica la sazón y listo.TipsLa pesto de espinaca es deliciosa cuando está fría. Por eso, no dudes en refrigerarla por, al menos, media hora. Tranquila que si la tapas no se oxidará ni perderá el grado de humedad.Si la vas a degustar con pasta –larga o corta–, aprovecha y deja que todos los sabores se integren en la sartén antes de servir.No olvides un toque final de queso parmesano fresco.