Errores que cometes al hacer dieta

(Tomada de la Red)

Las fiestas decembrinas ya acabaron y a la mayoría de nosotras nos dejaron un par de kilos extra. Si eres de los que le diste rienda suelta a los antojos y uno de tus propósitos para este 2018 es bajar de peso, es importante que cheques este top 5 de los típicos errores en los que caemos al seguir una dieta.Inventar tu planOlvídate de sacarte dietas de la manga que solo pueden poner en riesgo tu salud. Lo mejor es ir con un nutriólogo, para que te diseñe una dieta acorde a tus necesidades.Pesarte constantementeEsto podría causarte frustración y, en el peor de los casos, provocar que tires la toalla y no sigas con tu régimen alimenticio. Lo ideal es pesarte al iniciar tu dieta y hacerlo nuevamente al mes para realmente notar un cambio.Dieta rigurosaSeguir una dieta muy estricta puede tener buenos resultados en un principio, pero a la larga te hartará y llevará caer en los atracones y sufrir del temido efecto rebote.Saltarte la cenaEs un mito que si te saltas la última comida del día bajarás de peso, al contrario, pues amanecerás con mucha hambre y esto puede hacer que comas en exceso. Lo ideal es cenar algo ligero, pues al dormir el metabolismo se vuelve más lento, indica Informe21 No darte gustosNo se trata de romper la dieta, sino de darle gusto al paladar de vez en cuando. Esto ayudará a que no te obsesiones con aquello que "no puedes comer" y hará más factible que sigas la dieta sin sufrirla.Y tú, ¿en cuántos de estos errores has caído?