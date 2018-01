5 beneficios de comer fresas

(Tomada de la Red)

Uno de los frutos rojos más amado y odiado por muchos. A pesar de tener un sabor que a la mayoría de satisface, también contienen altos residuos de plaguicidas, tal como lo ha demostrado el Environmental Working Group, que realiza una lista de las frutas que tienen más de esas sustancias tóxicas.Por otro lado, esta popular fruta es benéfica para la mayoría de la gente por sus antioxidantes –siempre y cuando no sean alérgicos a ella–.Reduce el riesgo de un ataque cardiaco en mujeresEl consumo regular de antocianinas, flavonoides que están en la fresa, disminuye este riesgo en un 32% en mujeres jóvenes y de mediana edad, de acuerdo a un estudio en Harvard School of Public Health, Estados Unidos.Escudo contra células cancerosasSus antioxidantesantes trabajan contra los radicales libres, inhibiendo el crecimiento de tumores. Además, actúa con su alto contenido en vitamina C, ácido fólico y flavonoides, indica Muy Interesante Ayuda a controlar la presión arterialLa fresa tiene un alto contenido de potasio, lo que ayuda a balancear la presión. Así que se recomienda la ingesta, en general, de frutas con este componente.Alivia síntomas de alergiaEsta fruta contiene quercetina, un flavonol, que tiene efectos antiinflamatorios. Así que cpnsumirla ayudará a aliviar secreción nasal, ojos llorosos y urticaria, de acuerdo a un estudio del Centro Médico de la Universidad de Maryland en Estados Unidos.Evita o disminuye síntomas de depresiónEl folato, un componente de las fresas ayuda a prevenir la formación de un exceso del aminoácido homocisteína en el cuerpo, lo que impide que la sangre y otros nutrientes lleguen al cerebro. Este aminoácido interfiere con la producción de serotonina, dopamina o norepinefrina, las que regulan el estado de ánimo, el sueño y el apetito.