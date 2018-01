9 métodos naturales para acabar con el dolor de los cólicos menstruales

(Tomada de la Red)

Desafortunadamente, la mayoría de las mujeres ha sufrido cólicos menstruales al menos una vez en su vida. Muchas más pasan por este sufrimiento cada mes, lo cual provoca que sus actividades cotidianas se vean afectadas y no puedan disfrutar su día.Si bien existen diversos medicamentos para aliviar este tipo de cólicos, muchas chicas prefieren no recurrir a ellos constantemente, para evitar efectos secundarios. Si eres de este grupo, te compartimos algunas opciones naturales para despedirte de ese dolor. Ponlas en práctica y cuéntanos cuáles te funcionaron mejor.#1 Calor para relajarDe acuerdo con una investigación del University College London, de Reino Unido, el dolor durante la menstruación se debe a una reducción temporal del flujo sanguíneo, así como la distensión repentina del útero. Estos dos factores activan los receptores del dolor del cerebro, lo que inmediatamente provoca una sensación de sufrimiento físico.Sin embargo, colocar algo caliente en la zona -como una manta térmica o una compresa que esté a 40 grados centígrados- tiene un asombroso efecto placebo. Lo que ocurre es que se activan los receptores del calor, llamados TRPV1, mismos que a su vez bloquean el efecto de los receptores del dolor hasta por una hora. El resultado es tan efectivo que incluso se le puede comparar con el efecto de los analgésicos.#2 MasajeElige tu aceite o esencia favorita y aplica un suave masaje sobre tu vientre. Coloca un poco del aceite en tus dedos índice, medio y anular y aplica un poco de presión debajo de tu ombligo. Posteriormente dibuja círculos alrededor del ombligo, en el sentido de las manecillas del reloj. Poco a poco haz los círculos más grandes (siempre con los tres dedos juntos) para abarcar una zona más amplia.Procura que el aceite esté tibio, para que el contacto con la piel sea más agradable. Además, al finalizar puedes colocar una toalla caliente sobre tu vientre, para disminuir aún más el dolor, indica Informe21 #3 Duerme en posición fetalEsta postura permite relajar los músculos del abdomen y reduce la distensión en el útero lo cual, como ya mencionamos, es uno de los factores que desencadena el dolor. Si te cuesta trabajo conciliar el sueño durante esos días, aquí puedes ver algunos tips para lograrlo.#4 Baño calienteUna vez más, el calor es la clave de todo. Si dispones de una tina de baño, es momento de aprovecharla al máximo. Un baño caliente te permitirá relajarte y aliviar el dolor de los cólicos. Si agregas algunas gotas de aceites naturales, como lavanda, rosas o manzanilla, el efecto será aún mejor.#5 Un rico téAdemás de ser deliciosos, los tés y las infusiones calientes ayudan a relajar el cuerpo y reducir el dolor. Una de las opciones más populares es el té de manzanilla natural, mismo que se prepara con flores secas y un poco de agua hirviendo.A muchas mujeres también les funciona el té de raíz de jengibre, ya que este ingrediente tiene propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. Otro alimento conocido por sus efectos analgésicos es la canela, por lo que también es una buena opción para prepararte un buen té en esos días.#6 EjercicioQuizá no tengas muchas ganas de moverte, pero aunque no lo creas, el ejercicio moderado ayuda a aliviar el dolor. ¿Por qué ocurre esto? Porque durante una rutina de actividad física (sobre todo si es nuestra favorita, como correr, patinar o bailar) liberamos endorfinas, un compuesto químico que funciona como neurotransmisor y tiene un efecto analgésico. En pocas palabras, proporciona una sensación de bienestar.#7 Mantente hidratadaBeber suficiente agua contribuirá a evitar que retengas líquidos, lo cual reducirá la inflamación. Esto a su vez ayudará a disminuir el dolor y evitar la sensación de pesadez que es común durante tu periodo.Lo ideal es que tomes agua natural, pero también puedes complementar tu hidratación con tu té favorito y el consumo de frutas y verduras como la sandía, el pepino, la lechuga, los duraznos y todas aquellos que contengan gran cantidad de agua.#8 Pon en pausa algunos alimentosNo se trata de que lleves una dieta rigurosa durante tu menstruación. Lo único que debes hacer es mantenerte alejada de las comidas ricas en sal y grasa, ya que estos elementos provocan hinchazón y retención de líquidos, lo cual sólo empeora los cólicos menstruales.#9 Conoce tu cuerpoCada organismo es diferente y lo que algunas chicas les funciona muy bien, a otras quizá no tanto. Aprende a escuchar tu cuerpo y conocer aquello que te alivia mejor el dolor. Incluso puedes llevar una especie de diario en donde anotes qué te sirve más y en qué momento del día, pues nuestro cuerpo responde a diferentes ciclos.Lo más importante es que no te sientas mal o culpable por tener cólicos. De nada sirve que le reproches a tu cuerpo pasar por un proceso natural. Mejor intenta relajarte y apégate a tu plan de alivio. Por ejemplo, si a ti te funciona quedarte toda la tarde acostada en tu cama y tomando un rico té caliente ¡pues hazlo! No te obligues a salir de fiesta o hacer cualquier otra cosa que en ese momento no se te antoje. Recuerda, lo más importante es tu bienestar.