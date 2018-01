Joven recibe descarga para obtener "superpoderes"

(Tomada de la Red)

Todos los niños siempre han querido obtener superpoderes alguna vez en su vida; sin embargo, eso es imposible en la realidad. Pese a esto, un usuario de YouTube elaboró un complicado experimento para poder ser un "superhumano" durante algunos minutos.Kreosan, como se llama este usuario de YouTube, construyó un generador casero el cual le otorgó "poderes eléctricos" durante un corto periodo de tiempo, algo que fue aprovechado por este joven ucraniano.Como podrás observar en el video, que tiene miles de reproducciones en YouTube, luego de recibir una descarga de un millón de voltios, que lo dejó con los pelos parados, este muchacho comenzó a probar sus nuevos poderes eléctricos.Aunque no lo creas, este joven pudo emitir pequeños rayos desde la punta de sus dedos y también desde sus pies; sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que le producía un dolor extremo.Pese al intenso dolor, este muchacho siguió usando sus poderes temporales, no sin antes pedirle a sus seguidores de YouTube que no intenten esa locura en casa.Con información de LAREPUBLICA.PE