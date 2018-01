¡Natalie Portman ya tiene cuenta de Instagram!

(Tomada de la Red)

La actriz israelí nunca ha sido amiga de las redes sociales: no ha tenido perfil de Facebook ni de Twitter, ni tampoco ha utilizado vías públicas para hablar de su vida. Hasta que hace dos días se abrió una cuenta de Instagram: @nportoficcial.



En dos días, Portman ha conseguido más de 44.000 seguidores y lo ha hecho con solo 4 publicaciones, todas ellas destinadas a promover la iniciativa 'Time's Up', en la que las actrices de Hollywood denuncian el acoso sexual y laboral en todo Estados Unidos.



De hecho, en su primer 'post', la ganadora de un Oscar a la Mejor Actriz por 'Cisne Negro' afirma que: "Se ha acabado el tiempo del silencio. Se ha acabado el tiempo de esperar.



Se ha acabado el tiempo de tolerar la discriminación, el acoso o el abuso", a la vez que anima a sus seguidores a donar fondos a la campaña:



El motivo por el que se ha unido a Instagram es muy loable, y estamos convencidos de que Portman seguirá usándolo para causas sociales.



No esperes verla en su piscina con sus hijos o cocinando en su mansión, porque ha declarado a los medios que "permanezco alejada de las redes sociales porque, cuando ya tienes mucha atención puesta en ti, la privacidad se convierte en lo más valioso que tienes, y está genial mantener ese rinconcito para uno mismo".



Estamos de acuerdo, pero reconocemos que, para una red social que tiene, podría haber elegido una foto mejor de perfil. ¿Un gato? ¿En serio, Natalie?