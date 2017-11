Un hombre intenta matar arañas con un soplete y acaba incendiando su casa

(Tomada de la Red)

En lugar de simplemente eliminar los insectos, el hombre quemó su casa al crear un incendio tan grande que requirió 23 bomberos para contenerlo.El hombre de Tucson, en Arizona, EE.UU., y del que no se ha revelado el nombre, usó un soplete para matar arañas y quemar telarañas, según informa Metro.El fuego obligó al hombre y a una anciana a abandonar su hogar. El Departamento de Bomeros de Tucson ha confirmado que la mujer sufrió heridas leves.Este hombre de Tucson no es la primera persona en usar un soplete para acabar con un insecto.Un hombre en Seattle decidió combinar un encendedor con una lata de pintura en aerosol para crear una soplete improvisado y matar a una criatura no deseada en su cuarto de colada.Un portavoz del Departamento de Bomberos de Seattle dijo: «No quiero alentar a la gente a hacer esto, pero eso es lo que hizo. La araña trató de meterse en la pared. Disparó llamas a la pared y la encendió, y eso se extendió hasta el techo».Fuente: ABC.ES