Mira al espeluznante insecto encontrado en Indonesia

(Tomada de la Red)

Las imágenes se han hecho virales después de ser publicadas en Facebook por un usuario llamado Gandik.El post, que incluye un vídeo del insecto en movimiento, suma miles de 'likes'. Todo el mundo quiere compartirlo con sus contactos y dejar su comentario al respecto.La pregunta del millón está en el aire: ¿Qué es exactamente? Los internautas con buen humor, han construido un montón de teorías creativas: hay quien apunta que puede ser un Pokémon, otros aseguran que es nada menos que la última encarnación del demonio.Por supuesto existe una explicación científica, el trabajo de rastreo de miles de curiosos ha dado sus frutos y ya se ha revelado que esta criatura es un magnífico ejemplar de 'Creatonotos Gangis'.Se trata de una especie de polilla que vive principalmente en el sudeste asiático y en Australia, aunque su aspecto ha impactado en la red, está muy lejos de ser un insecto recién descubierto.El zoólogo sueco Carl Linnaeus ya lo analizó en su obra 'Centuria Insectorum', a mediados del siglo XVIII. Si lo que te inquieta son esa especie de tentáculos que mueve sin parar, no tienes por qué preocuparte, no son otra cosa que los órganos con los que el 'Creatonotos Gangis' intenta atraer posibles parejas.Con ellos emiten feromonas que pueden ser detectadas por las hembras cercanas, en otras palabras: no es más que un bichito buscando amor. Con información de ABC.ES