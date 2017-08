¿Por qué los narcisistas quieren hacer celosos a sus parejas?

(Tomada de la Red)

Si alguna vez has tenido una pareja que coqueteó con otras personas justo en frente de ti, hablaba de sus relaciones pasadas, le encantaba escuchar elogios pero jamás te los decía, bueno, tal vez estabas saliendo con un narcisista. Y la parte más triste es que probablemente lo estaba haciendo a propósito.Una investigación asegura que las personas que tienen un alto nivel de rasgos narcisistas estratégicamente inducen celos en sus compañeros como una forma de cumplir con ciertos objetivos: Control o un impulso en su autoestima, menciona Muy Interesante DESENTRAÑAR EL NARCISISMOLa investigación psicológica afirma que las personalidades narcisistas se dividen en dos categorías. La primera es el narcisismo grandioso, marcado por el derecho, la extroversión y la alta autoestima. Este tipo de narcisistas están muy seguros de sí mismos.La segunda categoría, el narcisismo vulnerable, describe a personas que tienen el mismo derecho y están dispuestas a explotar a las personas para obtener lo que quieren. Pero los narcisistas vulnerables tienen una "fragilidad inherente": son inseguros y tienen baja autoestima.Gregory Tortoriello, de la Universidad de Alabama, y sus colegas estaban intrigados por una investigación anterior que muestra que los narcisistas suelen sabotear sus relaciones románticas con comportamientos como coquetear con otras personas. Los investigadores han teorizado que estas conductas de matar el amor son impulsivas y que los narcisistas no pueden ayudarse a sí mismos.Durante el estudio científicos pidieron a 237 estudiantes universitarios que llenaran cuestionarios sobre sus rasgos de personalidad, comportamientos que inducen a los celos y los motivos de esos comportamientos. Encontraron que cuanto más narcisista era la persona, más probabilidades tenían de tratar de hacer celosos a sus parejas románticas.JUGANDO JUEGOSLas razones de estos juegos románticos son variados por el tipo de narcisismo. Los grandiosos narcisistas reportaron estar motivados por su deseo de ganar poder y control dentro de la relación. Por otra parte, los narcisistas vulnerables intentaron inducir celos por múltiples razones. El control era uno, junto con probar la fortaleza de la relación, buscar seguridad en la relación, compensar la baja autoestima y exigir venganza por lo que percibían como el mal comportamiento de su pareja. Y si, como sospechabas, lo están haciendo intencionalmente.Los datos fueron auto-reportados y los investigadores no pueden probar la causalidad, sólo la correlación, entre rasgos narcisistas y comportamientos productores de celos.