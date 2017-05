Señales de que tus pulmones no están bien

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los pulmones son órganos vitales en nuestro cuerpo ya que pertenecen al aparato respiratorio. Ellos se encuentran en la caja torácica y sus arterias son las encargadas de llevar sangre para la oxigenación.



En pocas palabras, los pulmones son los encargados de recibir de la sangre el oxígeno desde el aire y su función es realizar el intercambio gaseoso con la sangre.



En ese sentido te dejamos algunas señales de que tus pulmones no se encuentra bien.



1. Te falta el aire constantemente



Si al realizar alguna actividad física te sofocas por la falta de aire, comienza a encender tus focos rojos, ya que esto no es normal.



2. Respiras con dificultad



En caso de que no respiras de forma profunda debes visitar al médico de inmediato ya que no es normal este tipo de situaciones.



Sobre todo si tienes una tos persistente o que produce mucha mucosidad, tienes silbidos o chillidos que se producen al respirar o bien sientes una gran presión en el pecho.



3. Recuerda que el cáncer pulmonar no tiene ningún síntoma, pero puede abarcar:



Dolor torácico

Tos que no desaparece

Tos con sangre

Fatiga

Pérdida de peso involuntaria

Pérdida del apetito

Dificultad para respirar

Sibilancias



Otros síntomas que también se pueden presentar con el cáncer pulmonar, a menudo en sus estadios tardíos son:



Dolor o sensibilidad en los huesos

Párpado caído

Parálisis facial

Ronquera o cambio de la voz

Dolor articular

Problemas en las uñas

Dolor en el hombro

Dificultad para tragar

Hinchazón de la cara o los brazos

Debilidad



Mantén tus pulmones sanos:



Evita el cigarro, ya que recuerda que los pulmones son filtros que aportan oxígeno al resto de su cuerpo y ayudan a eliminar carcinógenos y otros desechos dañinos.



En caso de que tengas algún síntoma o fumes visita a tu médico.