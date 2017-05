Consejos para escoger tu próxima casa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La búsqueda de un lugar para vivir no es nada fácil. Para los jóvenes, salir de la casa de sus padres no es un paso sencillo porque conlleva responsabilidades, pero sobre todo, implica gastar más dinero.



¿Cómo hacer la mejor elección?



Establece un presupuesto



Establecer un presupuesto antes de tomar cualquier decisión financiera puede ser la diferencia entre fracasar o no. El que el costo de las rentas suba a un nivel más acelerado que los salarios es una realidad que hoy le pone el pie a aquellos que quieren buscar su independencia, y precisamente por eso es necesario saber primero con cuánto dinero cuentas para pagar este lugar.



Los especialistas recomiendan que no dediques más de 30% de tu ingreso a pagar la renta, así que un paso que no te puedes saltar es el de hacer esta cuenta.



Según un estudio de Dada Room, una plataforma que se dedica a conectar a aquellos que están buscando compartir departamento, los jóvenes mexicanos que deciden vivir fuera de casa de sus padres destinan en promedio 47% de su ingreso al pago de una renta. Lo cual, por supuesto, evita que se dedique recursos a rubros como el ahorro o el retiro.



Busca para lo que te alcanza



Por más que tengas ganas de vivir en cierta colonia, analiza si realmente te alcanza para ello. Si tu presupuesto no es suficiente, considera buscar en una zona cercana, la cual puede ser más barata y no dejar de situarte cerca de tus obligaciones.



Date tu tiempo



No dedicar suficiente tiempo a la búsqueda y no valorar diferentes opciones cuando se está haciendo esta búsqueda de inmueble son dos de los principales errores que se cometen a la hora de buscar un departamento, según Dada Room.



Por mucha emoción que tengas de dejar el nido, para hacer la mejor decisión, es importante dedicarle esfuerzo y tiempo a ello. Ya que encontraste un lugar, es necesario que te des el tiempo de revisar el contrato serás responsable de todo lo que diga ahí independientemente de que lo leas o no, de preguntar por las normas del edificio o del lugar en el que vas a vivir y de investigar la colonia y en general, la zona en la que piensas vivir, recomienda esta plataforma.



Revísa de arriba a abajo



Es necesario que revises el inmueble de una forma minuciosa. No te deslumbres ni por el precio ni por la ubicación. “Verifica la energía eléctrica y el agua, revisa que los contactos no estén dañados y no haya fugas de gas y agua. Esto es importante que lo hables con el dueño y sepas de antemano que esos gastos deben correr por tu cuenta o a cuenta de la renta, y así no te lleves sorpresas desagradables”, recomienda el sitio especializado en inmuebles, MetrosCúbicos.



Además, pregunta sobre la cuota de mantenimiento y qué es lo que incluye, así vas a poder comparar precios entre las distintas opciones que estés considerando.