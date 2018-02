Existe más de una bacteria en los hielos, pero hay una bebida que no las deja vivir

(Tomada de la Red)

Estudios publicados en el diario científico Springer demostraron que los hielos de la mayor parte de los restaurantes y hogares están contaminados, pero no te asustes, porque estas bacterias solo sobreviven en ciertas bebidas.Las bacterias en los hielosUn grupo de investigación revisó las bacterias que se encuentran en los cubos de hielo, desde los que se usan para enfriar mariscos en el supermercado hasta los que se sirven en las bebidas alcohólicas y refrescos en los restaurantes, indica Muy Interesante Se analizaron sesenta muestras distintas de hielo y se encontraron tres contaminantes, principalmente: bacterias mesófilas (crecen en ambiente cálido), psicrotróficas (se desarrollan y sobreviven a temperaturas heladas) y pseudomonas (un género de bacilos).El nivel de contaminación de los hielos fue distinto, dependiendo del lugar del que provenían. Sin embargo, hubo bacterias pseudomonas en la mayoría de las muestras y bacterias psicrotróficas en algunos casos. Los investigadores encontraron alrededor de 31 especies contaminantes que pueden causar infecciones humanas.El whisky no las deja vivirDespués se realizó una prueba para verificar si las bacterias en los cubos de hielo son capaces de sobrevivir dentro de distintas bebidas. Se eligieron las más servidas en bares y restaurantes: whiskey, vodka, Martini, agua tónica, té helado y Coca Cola.Los cuatro tipos de bacterias implantadas en los hielos crecieron y sobrevivieron de manera muy distinta en cada bebida. Todas sobrevivieron en el vodka y el té helado, solo una de las cuatro sobrevivió al agua tónica y dos de las cuatro en la Coca Cola.La única bebida en la que las bacterias murieron fue en el whiskey. Aunque se debe tomar con medida, ahora ya sabes qué bebida ordenar si tienes el presentimiento de que los hielos no son muy higiénicos.