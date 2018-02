VIDEO: Una mujer de Missouri halló al perro de su vecino montando a su pony

EU(AP)

Un perro montado en un pony por la noche es seguramente un espectáculo que necesita prueba de video para creerse. Una mujer de Missouri se aseguró de obtener exactamente eso.



The Springfield News-Leader informa que Callie Schenker llegó el jueves a la entrada de su casa y al ver al Corgi de su vecino sentado en su caballo, Cricket, grabó un video de 15 segundos del pony trotando en la oscuridad mientras el canino estaba sentado encima, mirando a la cámara.



La joven de 22 años publicó el video en Facebook con el mensaje: "¡No puedo inventar esto! Así que nos vamos y esto es lo encontramos. ¡Este no es nuestro perro! Pero aparentemente él y Cricket, el pony, con un solo ojo, son mejores amigos”.



El video ha recibido 5.3 millones de visitas hasta este martes por la mañana.



Schenker dijo que los propietarios del Corgi son menonitas que evitan socializar, por lo que es probable que no sepan que su perro está ganando fama en Internet.