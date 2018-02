Pepsi quiere lanzar una botana solo para mujeres ¿Qué?

(Tomada de la Red)

La compañía PepsiCo anunció este pasado miércoles que estan preparando unos snacks para mujeres con el fin de que puedan comer este tipo de productos de manera "más femenina".Según Indra Nooyi, la CEO de la compañía, a las mujeres "no les gusta masticar haciendo ruido en público, no se chupan los dedos generosamente y no les gusta verter las migajas en la boca".Evidentemente, esta propuesta ha generado indignación en todas las redes sociales, donde muchos no pueden creer las declaraciones de la empresa.Detalles de: HUFFINGTONPOST.ES