"Spice Girl" norcoreana cantará en Olímpicos de invierno

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La aparición de Hyon Song Wol, líder de la banda Moranbong, durante las conversaciones que tuvieron lugar en la aldea fronteriza de Panmunjom para buscar unir a las dos Coreas en los Juegos Olímpicos de invierno, crearon la expectativa de que el primer grupo femenil sinfónico norcoreano tendría una fuerte participación durante la inauguración de éstos.



Sin embargo, debido a que las letras de sus canciones están dirigidas a vanagloriar a Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, y a exaltar el nacionalismo norcoreano, Moranbong no se presentará el próximo 9 de febrero; en su lugar, la principal figura de la banda Norcoreana, Hyon Song Wol, cantará al frente de una orquesta de corte tradicional acompañada con bailarines y vocalistas.



Moranbong tuvo su primera aparición en 2012 con Kim Jong Un asistiendo a sus conciertos y dirigiendo las ovaciones de pie, pero surgen como una reacción a la impregnación de la cultura popular surcoreana a Corea del Norte a través del contrabando chino, según reportó Paul French para Foreign Policy.



En el mismo que año que el grupo femenil norcoreano salió a la luz, en surcorea surgía el éxito mundial de Psy's "Gangnam Style" que traía consigo la "Ola Coreana" que revolucionaría la música y la moda, también conocida como hallyu.



La banda femenil no es sólo un gusto para la élite norcoreana; sus presentaciones también son transmitidas por televisión con cierta regularidad, haciendo que sus cortes de cabello corto se popularicen entre la población, al mismo tiempo que el uso de los tacones y la mini falda.



Con un look que recuerda más a un grupo de oficinistas que a una banda musical, Moranbong ha logrado hacerse con un sonido único apoyándose con instrumentos como el violín, el violonchelo y el piano, que complementa con voces al estilo pop que logran atrapar en su mensaje nacionalista al espectador.



Diversas versiones apuntan a que el grupo de Moranbong fue creado personalmente por Kim Jong Un, seleccionando a cada una de las 12 integrantes, y que Hyon Song Wol, líder de la banda sinfónica femenil, mantuvo una relación con el mandatario norcoreano, antes de que él contrajera matrimonio con su actual esposa Ri Sol Ju, según reportes difundidos por medios surcoreanos y europeos.



Algunas leyendas corren en torno al grupo. Hace algunos años se difundió la versión de que la líder de Moranbong había sido fusilada por estar implicada en un escándalo sexual, pero su reaparición en la televisión norcoreana desmintió los dichos. Lo cierto es que en las últimas semanas su fama se ha extendido al mundo.